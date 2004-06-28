Раздел: Технологии
Названы лучшие смартфоны июня этого года
ТОП-5 лучших смартфонов июня 2018
В июне представили много интересных моделей смартфонов, как вот кнопочный BlackBerry KEY2, мощное устройство для игр от Asus ROG – Phone, а также два бюджетника Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
О самых интересных из новых устройств поговорим далее.
BlackBerry KEY2
Кнопочный смартфон BlackBerry KEY2 представили 7 июня. Разработчики анонсировали новинку как устройство бизнес-класса. Это доказывает и его небюджетная цена – 649 долларов или почти 20 тысяч гривен.
Смартфон получил 4,5-дюймовый LCD дисплей с разрешением 1620x1080 пикселей. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass 3. Фишкой устройства является физическая клавиатура, размещенная под экраном. При этом она является сенсорной, что позволяет проводить навигацию по программам и управлять курсором в поле ввода текста. На пробеле встроен сканер отпечатка пальцев.
BlackBerry KEY2 получил процессор Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. При этом есть также слот, что дает возможность расширить память до 256 ГБ.
На задней панели размещена 12-мегапиксельная камера, а селфи-камера имеет 8 МП.
Стоимость смартфона BlackBerry KEY 2 в США составляет 649 долларов (16 900 гривен), а в Европе смартфон стоит 649 евро (20 800 гривен).
Asus ROG Phone
Этот смартфон – один из лучших вариантов для геймеров. Asus ROG Phone имеет полноэкранный дисплей с двумя фронтальными громкоговорителями.
Главное преимущество этого смартфона – это трехмерная система охлаждения паровой камеры, что должно обезопасить устройство от перегрева даже при активном использовании во время быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Смартфон поддерживает технологию GameCool, то есть нагрев происходит в фирменном блоке питания, а не в самом смартфоне.
Относительно других характеристик, то ROG Phone оснащен 6-дюймовым AMOLED FHD + экраном с частотой обновления 90 Гц. Он работает на процессоре Snapdragon 845 и имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 512 ГБ памяти.
Asus ROG имеет батарею емкостью 4 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Asus HyperCharge. Он также оснащен тремя портами USB-C. Это сделано для того, чтобы заряжать смартфон, при этом продолжая играть игры.
Еще одна геймерская "фишка" – специальные кнопочки. Так, в верхней части размещены две виртуальные кнопки с ультразвуковыми сенсорами, которые можно настроить в соответствии с форматом игры: например, газ и тормоз в гонках или стрельба и бросок гранаты в шутерах.
Asus ROG поступит в продажу во второй половине этого года. Стоимость в Украине составит 22 500 гривен. Полный комплект ASUS ROG Phone с аксессуарами стоит 1599 долларов – 42 300 гривен.
Oppo Find X
Главная интересная деталь нового флагманского смартфона от Oppo Find X – оригинальный дизайн. Инженеры интересно решили проблему "моноброви", создав выдвижную конструкцию, в которой размещены модули основной и фронтальной камер, а также динамик. Эта выдвижная часть автоматически открывается после запуска камеры.
Кроме того, Find X получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + (2160 × 1080 пикселей) и соотношением сторон 18: 9. Экран занимает 92.25% передней панели гаджета. Аппарат работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Модель имеет 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.
На задней панели размещена двойная камера с модулями на 16 Мп и 20 Мп. Фронтальная камера, которая выдвигается, имеет 25 Мп. Смартфон поддерживает функцию 3D-сканирования лица для разблокировки . А вот сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет.
Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A
Эти смартфоны были одними из самых ожидаемых, в Украине в частности. Ведь при нормальном наполнении обе модели стоят недорого.
Xiaomi Redmi 6 получил классическую рамку, которая повторяет фирменный стиль линейки Redmi. Он имеет 5,45-дюймовый экран с соотношением сторон новинки – 18: 9 и разрешением 1440х720 пикселей (HD +).
Работает смартфон на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P22. Доступны две версии смартфона: с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти или с соотношением 4/64 ГБ. Также смартфон получит прошивку MIUI 10, с поддержкой искусственного интеллекта.
Что касается камеры, то Redmi 6 имеет двойную основную камеру с 12 Мп и 5 Мп (как в Redmi S2) с горизонтально ориентированными модулями и светодиодной вспышкой. Также на задней панели размещен сканер отпечатков пальцев. При этом селфи-камера имеет 5 Мп.
Redmi 6A дублирует много характеристик Redmi 6. Что касается основных отличий, то модель Redmi 6A работает на другом процессоре, чем Helio P22. При этом в компании обещают на 37% выше производительность, как в Snapdragon 425.
Этот смартфон имеет 2ГБ внутренней и 16 ГБ встроенной памяти. А вот сканера отпечатка нет.
За базовую версию Redmi 6 надо будет заплатить 799 юаней (3260 гривен), модель с 4 ВП внутренней и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 999 юаней (4075 гривен).
При этом младшую версию Redmi 6A можно будет купить за 599 юаней (2440 гривен).
Lenovo Z5
Этот смартфон сначала вызвал критику у потребителей. Ведь разработчики обещали, что смартфон будет первым в своем роде с полноэкранным дисплеем без рамок и выреза под камеру.
Однако Lenovo Z5 все же получил "монобровь" сверху, а в нижней части корпуса четко виден "подбородок". Смартфон оборудовали 6,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2246 x 1080 пикселей.
В общем, экран занимает 90% всей передней панели.
Новый смартфон оснастили 8-ядернымй чипсетом Qualcomm 636, выполненным по техпроцессу 14 нм, 6 ГБ оперативной памяти и видеоускорителем Adreno 509. И здесь обещание было не выполнено, ведь перед премьерой производитель анонсировал 4 ТБ встроенной памяти. Несмотря на громкие заявления, новинка получила конфигурацию на 64 или 128 ГБ внутреннего накопителя.
Основная камера оснащена сенсорами на 16 и 8 Мп с апертурой f / 2,0. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей.
При этом положительным моментом здесь является цена. За версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти попросят всего 200 долларов (около 5 226 гривен). При этом конфигурация с 128 ГБ накопителя обойдется на 80 долларов дороже (около 7 317 гривен).
Читайте также: Названы лучшие смартфоны сентября этого года
Как видим, это очень неплохой вариант за такую цену. Это доказали и продажи: первая партия смартфонов поступила в продажу 12 июня и разошлась всего за несколько минут.
В июне представили много интересных моделей смартфонов, как вот кнопочный BlackBerry KEY2, мощное устройство для игр от Asus ROG – Phone, а также два бюджетника Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
О самых интересных из новых устройств поговорим далее.
BlackBerry KEY2
Кнопочный смартфон BlackBerry KEY2 представили 7 июня. Разработчики анонсировали новинку как устройство бизнес-класса. Это доказывает и его небюджетная цена – 649 долларов или почти 20 тысяч гривен.
Смартфон получил 4,5-дюймовый LCD дисплей с разрешением 1620x1080 пикселей. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass 3. Фишкой устройства является физическая клавиатура, размещенная под экраном. При этом она является сенсорной, что позволяет проводить навигацию по программам и управлять курсором в поле ввода текста. На пробеле встроен сканер отпечатка пальцев.
BlackBerry KEY2 получил процессор Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. При этом есть также слот, что дает возможность расширить память до 256 ГБ.
На задней панели размещена 12-мегапиксельная камера, а селфи-камера имеет 8 МП.
Стоимость смартфона BlackBerry KEY 2 в США составляет 649 долларов (16 900 гривен), а в Европе смартфон стоит 649 евро (20 800 гривен).
Asus ROG Phone
Этот смартфон – один из лучших вариантов для геймеров. Asus ROG Phone имеет полноэкранный дисплей с двумя фронтальными громкоговорителями.
Главное преимущество этого смартфона – это трехмерная система охлаждения паровой камеры, что должно обезопасить устройство от перегрева даже при активном использовании во время быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Смартфон поддерживает технологию GameCool, то есть нагрев происходит в фирменном блоке питания, а не в самом смартфоне.
Относительно других характеристик, то ROG Phone оснащен 6-дюймовым AMOLED FHD + экраном с частотой обновления 90 Гц. Он работает на процессоре Snapdragon 845 и имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 512 ГБ памяти.
Asus ROG имеет батарею емкостью 4 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Asus HyperCharge. Он также оснащен тремя портами USB-C. Это сделано для того, чтобы заряжать смартфон, при этом продолжая играть игры.
Еще одна геймерская "фишка" – специальные кнопочки. Так, в верхней части размещены две виртуальные кнопки с ультразвуковыми сенсорами, которые можно настроить в соответствии с форматом игры: например, газ и тормоз в гонках или стрельба и бросок гранаты в шутерах.
Asus ROG поступит в продажу во второй половине этого года. Стоимость в Украине составит 22 500 гривен. Полный комплект ASUS ROG Phone с аксессуарами стоит 1599 долларов – 42 300 гривен.
Oppo Find X
Главная интересная деталь нового флагманского смартфона от Oppo Find X – оригинальный дизайн. Инженеры интересно решили проблему "моноброви", создав выдвижную конструкцию, в которой размещены модули основной и фронтальной камер, а также динамик. Эта выдвижная часть автоматически открывается после запуска камеры.
Кроме того, Find X получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + (2160 × 1080 пикселей) и соотношением сторон 18: 9. Экран занимает 92.25% передней панели гаджета. Аппарат работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Модель имеет 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.
На задней панели размещена двойная камера с модулями на 16 Мп и 20 Мп. Фронтальная камера, которая выдвигается, имеет 25 Мп. Смартфон поддерживает функцию 3D-сканирования лица для разблокировки . А вот сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет.
Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A
Эти смартфоны были одними из самых ожидаемых, в Украине в частности. Ведь при нормальном наполнении обе модели стоят недорого.
Xiaomi Redmi 6 получил классическую рамку, которая повторяет фирменный стиль линейки Redmi. Он имеет 5,45-дюймовый экран с соотношением сторон новинки – 18: 9 и разрешением 1440х720 пикселей (HD +).
Работает смартфон на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P22. Доступны две версии смартфона: с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти или с соотношением 4/64 ГБ. Также смартфон получит прошивку MIUI 10, с поддержкой искусственного интеллекта.
Что касается камеры, то Redmi 6 имеет двойную основную камеру с 12 Мп и 5 Мп (как в Redmi S2) с горизонтально ориентированными модулями и светодиодной вспышкой. Также на задней панели размещен сканер отпечатков пальцев. При этом селфи-камера имеет 5 Мп.
Redmi 6A дублирует много характеристик Redmi 6. Что касается основных отличий, то модель Redmi 6A работает на другом процессоре, чем Helio P22. При этом в компании обещают на 37% выше производительность, как в Snapdragon 425.
Этот смартфон имеет 2ГБ внутренней и 16 ГБ встроенной памяти. А вот сканера отпечатка нет.
За базовую версию Redmi 6 надо будет заплатить 799 юаней (3260 гривен), модель с 4 ВП внутренней и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 999 юаней (4075 гривен).
При этом младшую версию Redmi 6A можно будет купить за 599 юаней (2440 гривен).
Lenovo Z5
Этот смартфон сначала вызвал критику у потребителей. Ведь разработчики обещали, что смартфон будет первым в своем роде с полноэкранным дисплеем без рамок и выреза под камеру.
Однако Lenovo Z5 все же получил "монобровь" сверху, а в нижней части корпуса четко виден "подбородок". Смартфон оборудовали 6,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2246 x 1080 пикселей.
В общем, экран занимает 90% всей передней панели.
Новый смартфон оснастили 8-ядернымй чипсетом Qualcomm 636, выполненным по техпроцессу 14 нм, 6 ГБ оперативной памяти и видеоускорителем Adreno 509. И здесь обещание было не выполнено, ведь перед премьерой производитель анонсировал 4 ТБ встроенной памяти. Несмотря на громкие заявления, новинка получила конфигурацию на 64 или 128 ГБ внутреннего накопителя.
Основная камера оснащена сенсорами на 16 и 8 Мп с апертурой f / 2,0. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей.
При этом положительным моментом здесь является цена. За версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти попросят всего 200 долларов (около 5 226 гривен). При этом конфигурация с 128 ГБ накопителя обойдется на 80 долларов дороже (около 7 317 гривен).
Читайте также: Названы лучшие смартфоны сентября этого года
Как видим, это очень неплохой вариант за такую цену. Это доказали и продажи: первая партия смартфонов поступила в продажу 12 июня и разошлась всего за несколько минут.
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