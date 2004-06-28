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Раздел: Технологии  
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Смартфонам на Windows стало доступно крупное обновление Telegram

Смартфонам на Windows стало доступно крупное обновление TelegramПриложение уже выложено в магазине Microsoft.

В магазине Microsoft появилась версия приложения Telegram с номером 3.1.0.0. Это крупный адпейт, который добавляет мессенджеру те же возможности, которые ранее стали доступны на Android и iOS, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Нововведения:

— Во время регистрации необходимо согласиться с пользовательским соглашением
— Возможность отключения загрузки контактов в облако
— Возможность удаления синхронизированных контактов с облака
— Возможность выключения предпросмотра публикаций по ссылкам в секретных чатах
— Возможность отметки чата как прочитанного или непрочитанного
— Улучшен интерфейc при просмотре результатов глобального поиска
— Улучшены инструменты для обхода блокировок, том числе добавлена поддержка MTProxy и появилась возможность указывать в настройках несколько прокси-серверов

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Приложение уже выложено в магазине Microsoft. Оно совместимо со смартфонами на базе Windows Phone 8 и 8.1, а также Windows 10 Mobile.
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 Теги: смартфоны, Windows

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Сегодня, 22:46 » Автор: Татьяна Ларина
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