Раздел: Технологии
Смартфонам на Windows стало доступно крупное обновление Telegram
Приложение уже выложено в магазине Microsoft.
В магазине Microsoft появилась версия приложения Telegram с номером 3.1.0.0. Это крупный адпейт, который добавляет мессенджеру те же возможности, которые ранее стали доступны на Android и iOS, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Нововведения:
— Во время регистрации необходимо согласиться с пользовательским соглашением
— Возможность отключения загрузки контактов в облако
— Возможность удаления синхронизированных контактов с облака
— Возможность выключения предпросмотра публикаций по ссылкам в секретных чатах
— Возможность отметки чата как прочитанного или непрочитанного
— Улучшен интерфейc при просмотре результатов глобального поиска
— Улучшены инструменты для обхода блокировок, том числе добавлена поддержка MTProxy и появилась возможность указывать в настройках несколько прокси-серверов
Читайте также: В ноябре Microsoft выпустит крупное обновление Windows 10
Приложение уже выложено в магазине Microsoft. Оно совместимо со смартфонами на базе Windows Phone 8 и 8.1, а также Windows 10 Mobile.
В магазине Microsoft появилась версия приложения Telegram с номером 3.1.0.0. Это крупный адпейт, который добавляет мессенджеру те же возможности, которые ранее стали доступны на Android и iOS, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Нововведения:
— Во время регистрации необходимо согласиться с пользовательским соглашением
— Возможность отключения загрузки контактов в облако
— Возможность удаления синхронизированных контактов с облака
— Возможность выключения предпросмотра публикаций по ссылкам в секретных чатах
— Возможность отметки чата как прочитанного или непрочитанного
— Улучшен интерфейc при просмотре результатов глобального поиска
— Улучшены инструменты для обхода блокировок, том числе добавлена поддержка MTProxy и появилась возможность указывать в настройках несколько прокси-серверов
Читайте также: В ноябре Microsoft выпустит крупное обновление Windows 10
Приложение уже выложено в магазине Microsoft. Оно совместимо со смартфонами на базе Windows Phone 8 и 8.1, а также Windows 10 Mobile.
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