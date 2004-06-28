Раздел: Технологии
Рейтинг полезных, но малоизвестных сервисов Google
Почти все знают о таких сервисах, как Google Drive, переводчик Google, календарь, карты, фото или Gmail.
Далеко не все в курсе, что в арсенале поискового гиганта есть и другие интересные сервисы. Вот десять полезных, но малоизвестных служб Google, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интернет-UA.
1. Google Keep
Удобный сервис для создания заметок с возможностью добавления голосовых, фото или текстовых записей.
К любым заметкам можно открывать доступ для других пользователей в пару нажатий. Есть клиенты для iOS, Android, браузера Chrome и веб-версия.
Отличное решение для тех, кому нужны кроссплатформенные заметки для разных операционных систем. Вот приложение для iPhone.
2. Таймер и секундомер
Когда нужно следить за временем или не забыть сделать что-то, можно использовать таймер или секундомер.
Если под рукой нет смартфона с установленным приложением, помните, что таймер и секундомер есть в любом браузере Google Chrome.
К сожалению, для русскоязычного поиска опция недоступна, нужно сменить язык на английский в параметрах.
В поиске переходим в меню Настройки – Языки и выбираем Английский. Теперь прямо в поисковой строке пишем:
1 minute timer
И таймер с заданным временем сразу же начнет обратный отсчет.
Можно задавать любой временной интервал или воспользоваться секундомером. Таймер умеет издавать звуковой сигнал и переходить в полноэкранный режим.
3. Google Sky
Данный сервис позволяет прямо в браузере бороздить просторы Вселенной, разглядывать дальние миры или изучать бескрайний космос.
Просто переходим по адресу сервиса и можно наслаждаться красивыми снимками бескрайних простор астрономической Вселенной с разных спутников и телескопов.
Практически все данные сопровождются пояснениями специалистов или статьями из Википедии.
4. Поиск слов в литературе
Сервис Google Books nGram Viewer позволяет отследить частоту употребления того или иного слова в литературе. Доступны данные с 1800-го года до наших дней.
Самая актуальная информация, разумеется, представлена для англоязычной литературы, но и русские книги Google тоже мониторит.
Хотите узнать, с кого года начали активно использовать словно или как менялась частота употребления термина – Books nGram Viewer поможет.
5. Google Input Tools
Ввод текста на любом языке вне зависимости от раскладки клавиатуры предлагают создатели данного сервиса.
Когда нужно написать послание на иврите, арабском или хинди, сервис придет на помощь. Это не переводчик, а своего рода виртуальная клавиатура для любого зыка.
Больше не нужно лезть в настройки системы и добавлять новую раскладку, вместо этого можно быстро набрать сообщение в Google Input Tools.
6. Google Fonts
Отличный сервис для всех, кто занимается графикой или издательским делом.
В Google Fonts можно быстро найти и подобрать подходящий шрифт. Посмотреть, как будут будут выглядеть те или иные сова с его использованием.
Все представленные в коллекции шрифты распространятся на бесплатной основе.
7. Google Arts & Culture
Этот сервис предлагает просмотреть фотографии шедевров мировой культуры в высоком разрешении.
Можно искать картины, статуи, памятники и другие предметы искусства по названию, автору или музею, в котором они выставлены.
Google Arts & Culture – хороший инструмент для расширения кругозора, есть даже приложение для iPhone.
8. Звуки животных
Если написать такой запрос в поисковике Google – увидите карточки со звуками всевозможных животных.
Практической пользы не так много, можно, например, обучать маленьких деток.
9. Конструктор сайтов
Создать простенький сайт-визитку с контактами человека или небольшой организации можно при помощи сервиса Google сайты.
Никакого кода, только простой и понятный визуальный редактор, перетягиваем объект, задаем расположение и размер.
Можно запросто добавить видео, календарь, встроить документы или презентацию из Google Drive.
10. Google формы
Мегаполезный сервис Google формы позволит за пару минут создать опросник для получения обратной связи от покупателей, опроса потенциальных клиентов, связи с аудиторией, проведения конкурсов и прочих сценариев.
Можно добавлять любое количество вопросов, с вариантами ответов или в свободной форме, а все данные о заполнении будут бережно сохраняться в табличку Google Drive.
Нет способа быстрее и проще создать доступный для всех опросник.
Читайте также: Роскомнадзор заблокировал один из сервисов Google
Вот такие любопытные сервисы есть в арсенале Google, берите на заметку и пользуйтесь абсолютно бесплатно.
Далеко не все в курсе, что в арсенале поискового гиганта есть и другие интересные сервисы. Вот десять полезных, но малоизвестных служб Google, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интернет-UA.
1. Google Keep
Удобный сервис для создания заметок с возможностью добавления голосовых, фото или текстовых записей.
К любым заметкам можно открывать доступ для других пользователей в пару нажатий. Есть клиенты для iOS, Android, браузера Chrome и веб-версия.
Отличное решение для тех, кому нужны кроссплатформенные заметки для разных операционных систем. Вот приложение для iPhone.
2. Таймер и секундомер
Когда нужно следить за временем или не забыть сделать что-то, можно использовать таймер или секундомер.
Если под рукой нет смартфона с установленным приложением, помните, что таймер и секундомер есть в любом браузере Google Chrome.
К сожалению, для русскоязычного поиска опция недоступна, нужно сменить язык на английский в параметрах.
В поиске переходим в меню Настройки – Языки и выбираем Английский. Теперь прямо в поисковой строке пишем:
1 minute timer
И таймер с заданным временем сразу же начнет обратный отсчет.
Можно задавать любой временной интервал или воспользоваться секундомером. Таймер умеет издавать звуковой сигнал и переходить в полноэкранный режим.
3. Google Sky
Данный сервис позволяет прямо в браузере бороздить просторы Вселенной, разглядывать дальние миры или изучать бескрайний космос.
Просто переходим по адресу сервиса и можно наслаждаться красивыми снимками бескрайних простор астрономической Вселенной с разных спутников и телескопов.
Практически все данные сопровождются пояснениями специалистов или статьями из Википедии.
4. Поиск слов в литературе
Сервис Google Books nGram Viewer позволяет отследить частоту употребления того или иного слова в литературе. Доступны данные с 1800-го года до наших дней.
Самая актуальная информация, разумеется, представлена для англоязычной литературы, но и русские книги Google тоже мониторит.
Хотите узнать, с кого года начали активно использовать словно или как менялась частота употребления термина – Books nGram Viewer поможет.
5. Google Input Tools
Ввод текста на любом языке вне зависимости от раскладки клавиатуры предлагают создатели данного сервиса.
Когда нужно написать послание на иврите, арабском или хинди, сервис придет на помощь. Это не переводчик, а своего рода виртуальная клавиатура для любого зыка.
Больше не нужно лезть в настройки системы и добавлять новую раскладку, вместо этого можно быстро набрать сообщение в Google Input Tools.
6. Google Fonts
Отличный сервис для всех, кто занимается графикой или издательским делом.
В Google Fonts можно быстро найти и подобрать подходящий шрифт. Посмотреть, как будут будут выглядеть те или иные сова с его использованием.
Все представленные в коллекции шрифты распространятся на бесплатной основе.
7. Google Arts & Culture
Этот сервис предлагает просмотреть фотографии шедевров мировой культуры в высоком разрешении.
Можно искать картины, статуи, памятники и другие предметы искусства по названию, автору или музею, в котором они выставлены.
Google Arts & Culture – хороший инструмент для расширения кругозора, есть даже приложение для iPhone.
8. Звуки животных
Если написать такой запрос в поисковике Google – увидите карточки со звуками всевозможных животных.
Практической пользы не так много, можно, например, обучать маленьких деток.
9. Конструктор сайтов
Создать простенький сайт-визитку с контактами человека или небольшой организации можно при помощи сервиса Google сайты.
Никакого кода, только простой и понятный визуальный редактор, перетягиваем объект, задаем расположение и размер.
Можно запросто добавить видео, календарь, встроить документы или презентацию из Google Drive.
10. Google формы
Мегаполезный сервис Google формы позволит за пару минут создать опросник для получения обратной связи от покупателей, опроса потенциальных клиентов, связи с аудиторией, проведения конкурсов и прочих сценариев.
Можно добавлять любое количество вопросов, с вариантами ответов или в свободной форме, а все данные о заполнении будут бережно сохраняться в табличку Google Drive.
Нет способа быстрее и проще создать доступный для всех опросник.
Читайте также: Роскомнадзор заблокировал один из сервисов Google
Вот такие любопытные сервисы есть в арсенале Google, берите на заметку и пользуйтесь абсолютно бесплатно.
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