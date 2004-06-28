Раздел: Технологии
В буддистском храме Китая появился монах-робот
В буддистском храме Лунцюань в Пекине теперь можно увидеть робота-монаха по имени Xian’er.
Дизайн робота основан на популярном в Китае мультипликационном персонаже, пишет TechCrunch, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сhange.ua.
«Его высота — около полуметра. Это очаровательный маленький бот, способный немного говорить, у которого есть маленький планшет на животе. Мы встретили его, когда он стоял у стены и заряжался», — рассказывают журналисты.
Эта конкретная модель представляет собой одну из трех версий робота-монаха, который в настоящее время существует в мире. Этот робот обучен приветствовать молодых посетителей в храме Лонцюань.
Дети и другие посетители могут взаимодействовать с роботом через сенсорный экран или пульт дистанционного управления. Роботу можно задать сотню различных вопросов. Однако, вместо того, чтобы использовать привычных ассистентов, вроде Alexa или Siri, робот обучен предлагать ответы, предоставленные мастерами храма.
«Кажется, здесь есть хорошая метафора для медитации или осознанности, поскольку он регулярно сталкивается с объектами, а его ум находится где-то в другом месте», — отмечают журналисты.
Читайте также: Самый сильный в мире монах стал героем фотожаб
Роботизированная версия Xian’er, который также является персонажем книг и мультфильмов, была создана в 2015 году с помощью ряда китайских технических фирм, в том числе Tencent и iFlytek. Он призван служить своеобразным посредником, помогая воспитывать детей и вносить в храм технологии 21 века.
Дизайн робота основан на популярном в Китае мультипликационном персонаже, пишет TechCrunch, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сhange.ua.
«Его высота — около полуметра. Это очаровательный маленький бот, способный немного говорить, у которого есть маленький планшет на животе. Мы встретили его, когда он стоял у стены и заряжался», — рассказывают журналисты.
Эта конкретная модель представляет собой одну из трех версий робота-монаха, который в настоящее время существует в мире. Этот робот обучен приветствовать молодых посетителей в храме Лонцюань.
Дети и другие посетители могут взаимодействовать с роботом через сенсорный экран или пульт дистанционного управления. Роботу можно задать сотню различных вопросов. Однако, вместо того, чтобы использовать привычных ассистентов, вроде Alexa или Siri, робот обучен предлагать ответы, предоставленные мастерами храма.
«Кажется, здесь есть хорошая метафора для медитации или осознанности, поскольку он регулярно сталкивается с объектами, а его ум находится где-то в другом месте», — отмечают журналисты.
Читайте также: Самый сильный в мире монах стал героем фотожаб
Роботизированная версия Xian’er, который также является персонажем книг и мультфильмов, была создана в 2015 году с помощью ряда китайских технических фирм, в том числе Tencent и iFlytek. Он призван служить своеобразным посредником, помогая воспитывать детей и вносить в храм технологии 21 века.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Также советуем посмотреть
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
- Европа: тупик миграции
- Крым и Джон Болтон
- «Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью
- Почему тотальная «зрада» так опасна
- Россиянки бросились в любовные сети иностранных фанатов
- В Канаде горе-воришка скрывалась от копов на потолке, но упала им под ноги
- В зоне ООС ранили украинского бойца
- Впереди – много хорошего, и выборы переживем
- Пора худеть: упитанный кот свалился с камина и стал звездой Сети
- Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
- Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что медики – те еще юмористы
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
Оставьте свой комментарий