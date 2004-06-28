» » В буддистском храме Китая появился монах-робот
Раздел: Технологии  
0

В буддистском храме Китая появился монах-робот

В буддистском храме Китая появился монах-роботВ буддистском храме Лунцюань в Пекине теперь можно увидеть робота-монаха по имени Xian’er.

Дизайн робота основан на популярном в Китае мультипликационном персонаже, пишет TechCrunch, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сhange.ua.

«Его высота — около полуметра. Это очаровательный маленький бот, способный немного говорить, у которого есть маленький планшет на животе. Мы встретили его, когда он стоял у стены и заряжался», — рассказывают журналисты.

Эта конкретная модель представляет собой одну из трех версий робота-монаха, который в настоящее время существует в мире. Этот робот обучен приветствовать молодых посетителей в храме Лонцюань.

Дети и другие посетители могут взаимодействовать с роботом через сенсорный экран или пульт дистанционного управления. Роботу можно задать сотню различных вопросов. Однако, вместо того, чтобы использовать привычных ассистентов, вроде Alexa или Siri, робот обучен предлагать ответы, предоставленные мастерами храма.

«Кажется, здесь есть хорошая метафора для медитации или осознанности, поскольку он регулярно сталкивается с объектами, а его ум находится где-то в другом месте», — отмечают журналисты.

Читайте также: Самый сильный в мире монах стал героем фотожаб

Роботизированная версия Xian’er, который также является персонажем книг и мультфильмов, была создана в 2015 году с помощью ряда китайских технических фирм, в том числе Tencent и iFlytek. Он призван служить своеобразным посредником, помогая воспитывать детей и вносить в храм технологии 21 века.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, буддизм, храм, монах, робот

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 14:48 » Автор: Алена Шимко
     91
     0

Похожие новости по теме

Trailer Valet создали робота, который может поднять 4 тонны веса Trailer Valet создали робота, который может поднять 4 тонны веса

Роботом можно управлять с помощью пульта, но стоить он будет недешево.

Создатели Siri разрабатывают уникальный робот Создатели Siri разрабатывают уникальный робот

Робот сможет выполнять множество различных задач.

Создан первый в мире робот-Гобсек Создан первый в мире робот-Гобсек

Специалисты создали робота, который умеет писать расписки

Ученые создали заботливого робота-няню Ученые создали заботливого робота-няню

Новинку зовут Honeybot.

В американской армии будет служить робот-рыба В американской армии будет служить робот-рыба

В США создали боевого робота-рыбу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх