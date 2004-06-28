Раздел: Технологии
Новый смартфон от НТС проверили на прочность
Новый флагманский смартфон HTC назвать прочным нельзя.
Новой жертвой блогера JerryRigEverything стал смартфон HTC U12 Plus. Как всегда, аппарат был подвержен стандартному ряду тестов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интернет-UA.
Как всегда, защитное стекло дисплея можно поцарапать лишь материалами с твёрдостью не менее 6 по шкале Мооса. Как всегда, если речь об экране IPS, тест на нагрев пройдет отлично.
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К сожалению, тест на изгиб смартфон не прошёл. Сломать новинку, как U11, у блогера не вышло, но устройству явно не хватает прочности. Учитывая, что аналогичная проблема была и у U Ultra, HTC не помешало бы задуматься над этим вопросом.
Новой жертвой блогера JerryRigEverything стал смартфон HTC U12 Plus. Как всегда, аппарат был подвержен стандартному ряду тестов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интернет-UA.
Как всегда, защитное стекло дисплея можно поцарапать лишь материалами с твёрдостью не менее 6 по шкале Мооса. Как всегда, если речь об экране IPS, тест на нагрев пройдет отлично.
Читайте также: Samsung Galaxy S8 проверили на прочность
К сожалению, тест на изгиб смартфон не прошёл. Сломать новинку, как U11, у блогера не вышло, но устройству явно не хватает прочности. Учитывая, что аналогичная проблема была и у U Ultra, HTC не помешало бы задуматься над этим вопросом.
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