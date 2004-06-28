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Раздел: Технологии  
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В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась новая функцияInstagram теперь уведомляет пользователей о просмотре всех публикаций за последние 48 часов.

Цель обновления – облегчить навигацию по алгоритмической ленте соцсети: пользователи смогут избавиться от ощущения, что могли что-то пропустить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Sostav.ua.

После просмотра всех постов за 48 часов на экране появится галочка с сообщением «На этом пока все» (You’re all caught up). Можно продолжить просмотр уже старых постов из ленты.

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Функция появилась в Instagram для iOS и Android второго июля.
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 Теги: Instagram, обновление, публикации

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Сегодня, 17:50 » Автор: Алена Шимко
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Пока что она доступна только пользователям девайсов на платформе iOS.

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