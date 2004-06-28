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Раздел: Технологии  
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Глава Xiaomi рассекретил гигантский Mi Max 3

Глава Xiaomi рассекретил гигантский Mi Max 3Смартфон имеет безрамочный дизайн.

Незадолго до официального анонса, исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал через свой официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter, фтографию розничной упаковки нового фаблета Mi Max 3.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на FERRA.RU.

Он также отметил, что «все говорят о конференции Mi Max 3» и просят выпустить смартфон пораньше. Точная дата анонса пока не объявлена. Ожидается, что дебют состоится в ближайшее время, возможно, даже сегодня, 3 июля.

Согласно более ранним утечкам, заключён металлический корпус и имеет безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X. Смартфон получит внушительный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера получит сенсор Sony IMX363 на 12 Мп в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

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Также отмечается фронтальная камера на 8 Мп (5 Мп у младшей модели), восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, опции оперативной памяти 3, 4 и 6 ГБ, накопители на 32, 64 и 128 ГБ, аккумулятор на 5400 мАч, операционная система Android 8.1 Oreo.
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 Теги: Xiaomi, Mi Max 3, смартфон

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Сегодня, 18:51 » Автор: Едгар Букмирза
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