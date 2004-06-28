Раздел: Технологии
Новый MacBook Pro показали в Сети
Судя по данным в синтетическом тесте Geekbench, Apple готовит новый ноутбук с процессором Intel Coffee Lake.
В последний раз Apple обновляла свои ноутбуки в прошло году, установив в них чипы Intel Kaby Lake. Видимо, пришло время установить обновленный процессор, и корпорация уже тестирует его в Geekbench, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рortaltele.
В интернете показался компьютер с названием MacBookPro15,2, работающий под управлением macOS High Sierra 10.13.6.
В этот ноутбук установлен четырехъядерный процессор Intel Core i7-8559U CPU с базовой тактовой частотой 2.7 ГГц и ускорением до 4.5 ГГц. Ноутбук заработал 4448 баллов в тестирования в одноядерном режиме и 16607 баллов в тестировании в мультиядерном режиме.
Описанный выше процессор имеет вывод тепла в 28 Ватт. Сейчас Apple использует чипы с требованием к теплоотводу 15 Ватт. Чем ниже требования к теплоотделению оборудования, тем больше оно будет генерировать тепла. Соответственно, корпус компьютера будет греться сильнее.
Скорее всего, Apple, если и выпустит ноутбук с таким процессором, то наверняка урежет его производительность, чтобы сократить теплоотделение.
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Тем не менее, появление более производительных компонентов в устройствах Apple это всегда хорошо, и пользователям остается лишь дождаться. Возможно, их анонс произойдет на осенней конференции корпорации.
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