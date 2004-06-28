На украинских курортах запустили 4G

Похожие новости по теме

Компания «Киевстар» предупреждает своих абонентов о мошеннической email-рассылке с темой «Киевстар платит деньги». На днях пользователи системы самообслуживания «Мой Киевстар» стали получать электронные письма с ложной информацией якобы от имени компании.

Крупнейший оператор мобильной связи по количеству абонентов в Украине «Киевстар» может изменить тарифы для пяти миллионов пользователей его услуг связи. Мобильный оператор запланировал массовую замену тарифных планов, для того, что абоненты платили больше. Компания хочет изменить тарифные планы тех, кто использует тарифы с