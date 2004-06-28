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Раздел: Технологии  
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На украинских курортах запустили 4G

На украинских курортах запустили 4G
Высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар в диапазоне 1800 МГц запустился в Одессе и еще в 166 населенных пунктах по Украине, в том числе – курортной местности.

Теперь покрытие стало шире – радиус действия 1800-х частот в несколько раз больше, чем 2600-х, а это значит – еще больше возможностей для новых и существующих абонентов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт.

4G предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты. Сделать замену на USIM можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар или самостоятельно – детали по ссылке: https://kyivstar.ua/ru/mm/services/base/simcard_4g. Также, компания предлагает большой выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в магазинах и на сайте shop.kyivstar.ua.

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«Перед запуском каждого населенного пункта мы тщательно тестируем сеть для обеспечения максимального качества и лучшего клиентского опыта. Это наша стратегия. Мы отлично подготовили 4G в Киеве и продолжили запускать новые населенные пункты, в которых у нас есть все необходимые разрешения», – прокомментировал Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО бизнес-единицы Евразия VEON.
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 Теги: 4G, Одесса, Киевстар, курорты

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Сегодня, 11:47 » Автор: Алена Шимко
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