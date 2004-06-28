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Раздел: Технологии  
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Apple создала новое зарядное для iPhone 2018

Apple создала новое зарядное для iPhone 2018Одиннадцать лет Apple кладет в комплект с айфонами стандартное зарядное устройство. 5 вольтами и 1 ампером заряжался оригинальный iPhone в 2007 году, и точно таким же блочком мы подзаряжаем iPhone X в 2018 году.

Но, видимо, до инженеров Apple наконец-то дошло, что пришло время дать ответочку на стандарты QuickCharge от Qualcomm и решить вопрос с быстрой зарядкой собственных смартфонов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интернет-UA.

Ресурс Macotakara опубликовал фотографии зарядного устройства, которое скорее всего будет поставляться вместе с новыми iPhone 2018 года выпуска.

Во-первых, девайс будет оснащаться USB-C переходником. Во-вторых, его мощность составит 18 Ватт, а это в 3,6 раза мощнее морально устаревшего 5-ваттного зарядника.

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Хочется верить, что показанное на снимках зарядное устройство не окажется фейком и Apple действительно укомплектует айфоны новым блоком питания.
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 Теги: Apple, iPhone 2018, зарядное, зарядное устройство

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Сегодня, 13:53 » Автор: Алена Шимко
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