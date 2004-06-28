Раздел: Технологии
Apple создала новое зарядное для iPhone 2018
Одиннадцать лет Apple кладет в комплект с айфонами стандартное зарядное устройство. 5 вольтами и 1 ампером заряжался оригинальный iPhone в 2007 году, и точно таким же блочком мы подзаряжаем iPhone X в 2018 году.
Но, видимо, до инженеров Apple наконец-то дошло, что пришло время дать ответочку на стандарты QuickCharge от Qualcomm и решить вопрос с быстрой зарядкой собственных смартфонов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интернет-UA.
Ресурс Macotakara опубликовал фотографии зарядного устройства, которое скорее всего будет поставляться вместе с новыми iPhone 2018 года выпуска.
Во-первых, девайс будет оснащаться USB-C переходником. Во-вторых, его мощность составит 18 Ватт, а это в 3,6 раза мощнее морально устаревшего 5-ваттного зарядника.
Читайте также: Apple впервые создала собственный дисплей
Хочется верить, что показанное на снимках зарядное устройство не окажется фейком и Apple действительно укомплектует айфоны новым блоком питания.
Но, видимо, до инженеров Apple наконец-то дошло, что пришло время дать ответочку на стандарты QuickCharge от Qualcomm и решить вопрос с быстрой зарядкой собственных смартфонов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интернет-UA.
Ресурс Macotakara опубликовал фотографии зарядного устройства, которое скорее всего будет поставляться вместе с новыми iPhone 2018 года выпуска.
Во-первых, девайс будет оснащаться USB-C переходником. Во-вторых, его мощность составит 18 Ватт, а это в 3,6 раза мощнее морально устаревшего 5-ваттного зарядника.
Читайте также: Apple впервые создала собственный дисплей
Хочется верить, что показанное на снимках зарядное устройство не окажется фейком и Apple действительно укомплектует айфоны новым блоком питания.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
321
0
Также советуем посмотреть
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
- Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети
- Проверили всех, кроме Путина
- Россия: вставание с колен в полный рост
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
- Чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії
- Боевики 17 раз обстреливали украинские позиции
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
- Китайские красавицы придумали забавный способ заработка
- Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
- Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
- Порошенко призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- Страдающий от похмелья лемур стал звездой Сети
- Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
- Остроумные комментарии от людей, которым лишь дай повод посмеяться
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
Оставьте свой комментарий