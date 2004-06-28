Раздел: Технологии
Xiaomi разработала полезную новинку для дома
На площадке коллективного финансирования Xiaomi начат сбор средств на очередную новинку для дома – механизированную электросушилку для белья.
Производить данную сушилку на своих фабриках будет партнер Xiaomi, компания Hangzhou Bang Technology, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рortaltele.
Как сообщается, электро сушилка способна высушить абсолютно мокрую одежду общим весом до 30 кг в течение пары часов, но при этом она компактна и занимает мало места.
Устройство изготовлено из нержавеющей стали и оснащено электродвигателем, который позволяет автоматически опускать и поднимать белье для более качественной просушки.
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При этом пространство вокруг сушилки освещается светодиодными элементами. Обещают, что электросушилка для белья Xiaomi появится на прилавках уже 14 августа по цене порядка $135.
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