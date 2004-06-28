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Раздел: Технологии  
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Google заверил в надежной защите данных

Google заверил в надежной защите данныхКомпания не использует электронные сообщения в рекламных целях.

Американская компания Google после сообщений СМИ о доступе сторонних разработчиков к письмам в электронной почте Gmail заверила пользователей в надежной защите их данных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на компании, работающие с сервисами Google, писала, что корпорация предоставляет сотням сторонних разработчиков доступ к содержимому почтовых ящиков пользователей Gmail.

В сообщении компании отмечается, что до того как стороннее приложение получает доступ к данным, пользователь должен подтвердить условия, в которых четко указано, к каким именно данным открывается доступ. "Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с условиями доступа до того, как предоставлять доступ любому стороннему приложению", — сообщается в пресс-релизе.

Google заявил, что безопасность пользователей — приоритет компании.

"Практика автоматической обработки данных привела к ошибочным спекуляциям насчет того, что Google "читает" ваши электронные сообщения. Для полной ясности: никто в Google не читает ваши сообщения, за исключением очень редких случаев, когда вы сами просите нас и даете согласие, или когда есть такая необходимость из соображений безопасности, например, в случае расследования ошибок или злоупотреблений", — приводятся слова директора по безопасности компании Сьюзан Фрей (Suzanne Frey) в сообщении компании.

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Фрей подчеркнула, что компания не использует электронные сообщения в рекламных целях и не получает плату за предоставление разработчикам доступа к API сервиса.
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 Теги: Google, защита данных

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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Вася Мумийтролль  
Сегодня, 20:05

Фейсбук тоже утверждал что все безопасно, а на деле сливал данные пользователей. Гугл поступает также!

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