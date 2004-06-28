Раздел: Технологии
Google заверил в надежной защите данных
Компания не использует электронные сообщения в рекламных целях.
Американская компания Google после сообщений СМИ о доступе сторонних разработчиков к письмам в электронной почте Gmail заверила пользователей в надежной защите их данных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на компании, работающие с сервисами Google, писала, что корпорация предоставляет сотням сторонних разработчиков доступ к содержимому почтовых ящиков пользователей Gmail.
В сообщении компании отмечается, что до того как стороннее приложение получает доступ к данным, пользователь должен подтвердить условия, в которых четко указано, к каким именно данным открывается доступ. "Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с условиями доступа до того, как предоставлять доступ любому стороннему приложению", — сообщается в пресс-релизе.
Google заявил, что безопасность пользователей — приоритет компании.
"Практика автоматической обработки данных привела к ошибочным спекуляциям насчет того, что Google "читает" ваши электронные сообщения. Для полной ясности: никто в Google не читает ваши сообщения, за исключением очень редких случаев, когда вы сами просите нас и даете согласие, или когда есть такая необходимость из соображений безопасности, например, в случае расследования ошибок или злоупотреблений", — приводятся слова директора по безопасности компании Сьюзан Фрей (Suzanne Frey) в сообщении компании.
Читайте также: Facebook и Google нашли способ обходить новые ограничения
Фрей подчеркнула, что компания не использует электронные сообщения в рекламных целях и не получает плату за предоставление разработчикам доступа к API сервиса.
Американская компания Google после сообщений СМИ о доступе сторонних разработчиков к письмам в электронной почте Gmail заверила пользователей в надежной защите их данных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на компании, работающие с сервисами Google, писала, что корпорация предоставляет сотням сторонних разработчиков доступ к содержимому почтовых ящиков пользователей Gmail.
В сообщении компании отмечается, что до того как стороннее приложение получает доступ к данным, пользователь должен подтвердить условия, в которых четко указано, к каким именно данным открывается доступ. "Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с условиями доступа до того, как предоставлять доступ любому стороннему приложению", — сообщается в пресс-релизе.
Google заявил, что безопасность пользователей — приоритет компании.
"Практика автоматической обработки данных привела к ошибочным спекуляциям насчет того, что Google "читает" ваши электронные сообщения. Для полной ясности: никто в Google не читает ваши сообщения, за исключением очень редких случаев, когда вы сами просите нас и даете согласие, или когда есть такая необходимость из соображений безопасности, например, в случае расследования ошибок или злоупотреблений", — приводятся слова директора по безопасности компании Сьюзан Фрей (Suzanne Frey) в сообщении компании.
Читайте также: Facebook и Google нашли способ обходить новые ограничения
Фрей подчеркнула, что компания не использует электронные сообщения в рекламных целях и не получает плату за предоставление разработчикам доступа к API сервиса.
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