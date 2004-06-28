Проиграл в Dota: внук российского миллиардера покончил с собой из-за игры

Парень был игроманом.



В Москве после проигрыша в онлайн-шутере Dota покончил с собой 19-летний Юрий Гущин-Кузнецов, внук миллиардера, основателя группы "Гута" Юрия Гущина. Студента медицинского университета обнаружили мертвым 15 июня за окнами дома на Ленинградском шоссе.



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Очень долгое время не было известно о том, что внук Юрия Гущина погиб, о суициде широкой общественности стало известно только сейчас. Как сообщили российские СМИ, в 5 утра парень выпал с балкона 15-го этажа и скончался на месте. Экстренные службы города вызвал консьерж.



Парень был без одежды и документов. Впрочем, полицейские и без этого быстро вычислили квартиру и разбудили домочадцев погибшего - родителей и старшего брата. Юрий. Позже стало известно, что молодой человек оставил в своей квартире предсмертную записку и сообщил, что решил наложить на себя руки из-за неразделенной любви.



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По словам друзей студента, случившееся стало для них полной неожиданностью, поскольку у Юрия были планы на жизнь - например, 16 июня он договорился с друзьями посмотреть футбольный матч. Что касается девушки, то она ценила отношения и не собиралась их разрывать. На проблемы в обучении жалоб не поступало.



Единственное, что настораживало друзей, - это депрессивная музыка, которую время от времени слушал студент, а также чрезмерное увлечение компьютерными играми. Юрию нравились ролевые игры и стратегии, он мог сутками играть в сети. По сути он был игроманом.



В ночь перед своим суицидом Юрий проиграл несколько игр в онлайн-турнире Dota, проиграв достаточно крупную сумму. Вполне возможно, что это и стало причиной его гибели Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал "Футляр от виолончели". Отмечается, что в последнее статусом 19-летнего Юрия в соцсети была фраза: "Too dumb to die" (Слишком глуп, чтобы умирать). Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Москве после проигрыша в онлайн-шутере Dota покончил с собой 19-летний Юрий Гущин-Кузнецов, внук миллиардера, основателя группы "Гута" Юрия Гущина. Студента медицинского университета обнаружили мертвым 15 июня за окнами дома на Ленинградском шоссе.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua Очень долгое время не было известно о том, что внук Юрия Гущина погиб, о суициде широкой общественности стало известно только сейчас. Как сообщили российские СМИ, в 5 утра парень выпал с балкона 15-го этажа и скончался на месте. Экстренные службы города вызвал консьерж.Парень был без одежды и документов. Впрочем, полицейские и без этого быстро вычислили квартиру и разбудили домочадцев погибшего - родителей и старшего брата. Юрий. Позже стало известно, что молодой человек оставил в своей квартире предсмертную записку и сообщил, что решил наложить на себя руки из-за неразделенной любви.По словам друзей студента, случившееся стало для них полной неожиданностью, поскольку у Юрия были планы на жизнь - например, 16 июня он договорился с друзьями посмотреть футбольный матч. Что касается девушки, то она ценила отношения и не собиралась их разрывать. На проблемы в обучении жалоб не поступало.Единственное, что настораживало друзей, - это депрессивная музыка, которую время от времени слушал студент, а также чрезмерное увлечение компьютерными играми. Юрию нравились ролевые игры и стратегии, он мог сутками играть в сети. По сути он был игроманом.В ночь перед своим суицидом Юрий проиграл несколько игр в онлайн-турнире Dota, проиграв достаточно крупную сумму. Вполне возможно, что это и стало причиной его гибели Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал "Футляр от виолончели". Отмечается, что в последнее статусом 19-летнего Юрия в соцсети была фраза: "Too dumb to die" (Слишком глуп, чтобы умирать).



