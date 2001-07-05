Раздел: Технологии
В музее Microsoft Visitor Center выставили уникальную консоль Xbox
Корпус консоли являет собой выточенную из цельного фрагмента алюминия букву Х
В музее Microsoft Visitor Center в качестве одного их экспонатов была выставлена эксклюзивная консоль Xbox, которая была представлена Билом Гейтсом в далёком 2000 году, во время выставки GDC 2000, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Корпус консоли являет собой выточенную из цельного фрагмента алюминия букву Х, внутри которой расположены все необходимые для её функционирования компоненты. Участники выставки 2000 года отметили, что было создано лишь несколько подобных моделей, которые были использованы для демонстрации прессе и партнерам в промо-целях.
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Стоит отметить, что себестоимость одной такой консоли составляла порядка 18 млн евро. Кроме того, приставка была полностью рабочей, и могла запускать совместимые игры.
В музее Microsoft Visitor Center в качестве одного их экспонатов была выставлена эксклюзивная консоль Xbox, которая была представлена Билом Гейтсом в далёком 2000 году, во время выставки GDC 2000, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Корпус консоли являет собой выточенную из цельного фрагмента алюминия букву Х, внутри которой расположены все необходимые для её функционирования компоненты. Участники выставки 2000 года отметили, что было создано лишь несколько подобных моделей, которые были использованы для демонстрации прессе и партнерам в промо-целях.
Читайте также: Microsoft выпустила игровую консоль Xbox One S
Стоит отметить, что себестоимость одной такой консоли составляла порядка 18 млн евро. Кроме того, приставка была полностью рабочей, и могла запускать совместимые игры.
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