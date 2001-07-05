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Раздел: Технологии  
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В музее Microsoft Visitor Center выставили уникальную консоль Xbox

В музее Microsoft Visitor Center выставили уникальную консоль XboxКорпус консоли являет собой выточенную из цельного фрагмента алюминия букву Х

В музее Microsoft Visitor Center в качестве одного их экспонатов была выставлена эксклюзивная консоль Xbox, которая была представлена Билом Гейтсом в далёком 2000 году, во время выставки GDC 2000, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Корпус консоли являет собой выточенную из цельного фрагмента алюминия букву Х, внутри которой расположены все необходимые для её функционирования компоненты. Участники выставки 2000 года отметили, что было создано лишь несколько подобных моделей, которые были использованы для демонстрации прессе и партнерам в промо-целях.

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Стоит отметить, что себестоимость одной такой консоли составляла порядка 18 млн евро. Кроме того, приставка была полностью рабочей, и могла запускать совместимые игры.
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 Теги: Microsoft, Xbox

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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