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Wikipedia на итальянском и испанском языке приостановила свою работу

Wikipedia на итальянском и испанском языке приостановила свою работу

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