Раздел: Технологии
Новый смартфон Samsung получит гибкую батарею
Гибкий Galaxy X может появиться в 2019 году
Информации о будущем гибком смартфоне от Samsung до сих пор немного. По неофициальным данным, он будет называться Galaxy X и появится уже в 2019 году. И сейчас в сети появилась информация о гибкой батарее, которую получит будущий флагман, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По данным инсайдеров, гибкий экран для смартфона будет готов в начале следующего года.
Кроме того, гибкими будут и его компоненты. Так, согласно новому отчету, Samsung SDI разработала сложную батарею с двумя вариантами мощности: 3000 мАч и 6000 мАч. Она будет V-образной формы.
Также, по слухам, смартфон будет иметь большой экран: 7,3 дюйма в открытом режиме и 4,5 дюйма – в сложенном.
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Правда, по прогнозам, стоимость Galaxy X будет кусачей – эксперты называют цифру в 1850 долларов (46 800 гривен). Поэтому модель появится лимитированным тиражом.
Информации о будущем гибком смартфоне от Samsung до сих пор немного. По неофициальным данным, он будет называться Galaxy X и появится уже в 2019 году. И сейчас в сети появилась информация о гибкой батарее, которую получит будущий флагман, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По данным инсайдеров, гибкий экран для смартфона будет готов в начале следующего года.
Кроме того, гибкими будут и его компоненты. Так, согласно новому отчету, Samsung SDI разработала сложную батарею с двумя вариантами мощности: 3000 мАч и 6000 мАч. Она будет V-образной формы.
Также, по слухам, смартфон будет иметь большой экран: 7,3 дюйма в открытом режиме и 4,5 дюйма – в сложенном.
Читайте также: Смартфон Samsung Galaxy S8 получит 4K-экран
Правда, по прогнозам, стоимость Galaxy X будет кусачей – эксперты называют цифру в 1850 долларов (46 800 гривен). Поэтому модель появится лимитированным тиражом.
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