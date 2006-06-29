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Новый смартфон Samsung получит гибкую батарею

Новый смартфон Samsung получит гибкую батареюГибкий Galaxy X может появиться в 2019 году

Информации о будущем гибком смартфоне от Samsung до сих пор немного. По неофициальным данным, он будет называться Galaxy X и появится уже в 2019 году. И сейчас в сети появилась информация о гибкой батарее, которую получит будущий флагман, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По данным инсайдеров, гибкий экран для смартфона будет готов в начале следующего года.

Кроме того, гибкими будут и его компоненты. Так, согласно новому отчету, Samsung SDI разработала сложную батарею с двумя вариантами мощности: 3000 мАч и 6000 мАч. Она будет V-образной формы.

Также, по слухам, смартфон будет иметь большой экран: 7,3 дюйма в открытом режиме и 4,5 дюйма – в сложенном.

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Правда, по прогнозам, стоимость Galaxy X будет кусачей – эксперты называют цифру в 1850 долларов (46 800 гривен). Поэтому модель появится лимитированным тиражом.

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 Теги: Samsung, батарея

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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