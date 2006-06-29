Раздел: Технологии
Рейтинг наиболее производительных смартфонов на базе Android
Рейтинг создали разработчики бенчмарка AnTuTu.
Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг наиболее производительных смартфонов на операционной системе Android. Лидером списка оказался геймерский смартфон Xiaomi Black Shark. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Данный список составлялся на основе усредненных данных для моделей, при этом каждой нужно было собрать минимум тысячу замеров на различных устройствах.
Смартфон Xiaomi набрал свыше 287 тыс. баллов. Следом за ним расположился Vivo Nex ( 284 тыс.), а замкнул тройку лидеров OnePlus 6 (282 тыс. баллов).
Читайте также: В Meizu 16 будет встроенный в экран сканер отпечатков
Также включены в рейтинг Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.
Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг наиболее производительных смартфонов на операционной системе Android. Лидером списка оказался геймерский смартфон Xiaomi Black Shark. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Данный список составлялся на основе усредненных данных для моделей, при этом каждой нужно было собрать минимум тысячу замеров на различных устройствах.
Смартфон Xiaomi набрал свыше 287 тыс. баллов. Следом за ним расположился Vivo Nex ( 284 тыс.), а замкнул тройку лидеров OnePlus 6 (282 тыс. баллов).
Читайте также: В Meizu 16 будет встроенный в экран сканер отпечатков
Также включены в рейтинг Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
504
0
Также советуем посмотреть
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
Оставьте свой комментарий