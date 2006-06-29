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Раздел: Технологии  
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Рейтинг наиболее производительных смартфонов на базе Android

Рейтинг наиболее производительных смартфонов на базе AndroidРейтинг создали разработчики бенчмарка AnTuTu.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг наиболее производительных смартфонов на операционной системе Android. Лидером списка оказался геймерский смартфон Xiaomi Black Shark. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Данный список составлялся на основе усредненных данных для моделей, при этом каждой нужно было собрать минимум тысячу замеров на различных устройствах.

Смартфон Xiaomi набрал свыше 287 тыс. баллов. Следом за ним расположился Vivo Nex ( 284 тыс.), а замкнул тройку лидеров OnePlus 6 (282 тыс. баллов).

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Также включены в рейтинг Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.

Рейтинг наиболее производительных смартфонов на базе Android
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 Теги: AnTuTu, смартфоны

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Сегодня, 12:34 » Автор: Богдан Процив
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