Viber представил новый логотип

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Rakuten Coin – "неограниченная" валюта, в отличие от биткойнов, число которых конечно.

Известный производитель мобильных устройств Motorola Mobility изменил свой логотип. Новый знак компании показывает ее принадлежность к Google. Компанией было выбрано решение отказаться от знакомого курсивного шрифта и красного цвета, с помощью которых раньше отображалось название Motorola. В новом варианте буквы начертаны