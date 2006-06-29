Раздел: Технологии
Viber представил новый логотип
В логотипе отразили принадлежность бренда к японской электронной компании.
Компания Viber представила новый логотип, в котором отразили принадлежность бренда к японской электронной компании Rakuten. Она приобрела мессенджер в 2014 году за $900 млн.
Логотип был обновлен в рамках масштабной стратегии по усилению синергии активов корпорации Rakuten, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
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«2018 год ознаменовал начало эры новых свершений для Rakuten. Корпорация, название которой переводится как «оптимизм», готова покорять новые высоты в областях мобильных коммуникаций, логистики и электронной коммерции. Новый логотип отражает непрекращающееся стремление группы превосходить ожидания. Одним из элементов дизайна нового логотипа является японский иероглиф ichi, который переводится как «один» и символизирует новые начинания» — комментируют в компании.
Компания Viber представила новый логотип, в котором отразили принадлежность бренда к японской электронной компании Rakuten. Она приобрела мессенджер в 2014 году за $900 млн.
Логотип был обновлен в рамках масштабной стратегии по усилению синергии активов корпорации Rakuten, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Читайте также: Появились данные о Samsung Galaxy Note 9
«2018 год ознаменовал начало эры новых свершений для Rakuten. Корпорация, название которой переводится как «оптимизм», готова покорять новые высоты в областях мобильных коммуникаций, логистики и электронной коммерции. Новый логотип отражает непрекращающееся стремление группы превосходить ожидания. Одним из элементов дизайна нового логотипа является японский иероглиф ichi, который переводится как «один» и символизирует новые начинания» — комментируют в компании.
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