Reddit запланировал самый масштабный бан в истории

Ожидается, что под блокировку в один момент попадут около 150 тысяч пользователей. Замысел акции — повторить сюжет фильма «Мстители: Война бесконечности», который вышел на экраны в апреле 2018 года.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe В «Войне бесконечности» был описан план Таноса, главного злодея картины, уничтожить половину жителей Галактики, чтобы избежать перенаселения и, как следствие, нехватки ресурсов. Несмотря на то что Танос — отрицательный персонаж, его идея понравилась многим зрителям. Вскоре после выхода фильма на Reddit появился сабреддит под названием Tanos Did Nothing Wrong («Танос не сделал ничего плохого»). Сейчас на него подписаны почти 300 тысяч человек.Изначально подписчики сабреддита делились размышлениями о плане Таноса и публиковали шутки и мемы по теме. Однако в какой-то момент у части пользователей возникла идея воплотить затею титана в жизнь — в условиях самого сабреддита — и забанить половину подписчиков.Сперва предложение казалось несерьезным, и один из модераторов сабреддита написал, что попытается устроить массовый бан только в том случае, если его публикация наберет 60 тысяч голосов. К этому моменту под ней есть уже более 150 тысяч апвоутов. Чтобы устроить массовую блокировку, модераторам сабреддита пришлось получить разрешение администрации Reddit. Сначала там ее не восприняли, но вскоре все же ответили согласием.Блокировку назначили на 9 июля. Специальный скрипт случайным образом заблокирует 50% подписчиков сабреддита (из тех, кто оставил хотя бы один комментарий). Бан коснется лишь самого Tanos Did Nothing Wrong, остальные разделы сайта по-прежнему будут доступны для всех.