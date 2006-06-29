Раздел: Технологии
Китайская компания заменила людей на искусственный интеллект
Alibaba заменит копирайтеров ИИ.
Разработчики из Alimama, маркетингового подразделения китайской компании Alibaba Group, создали программу, заменяющую работу копирайтеров: она может генерировать подробное текстовое описание товара.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Система работает на основе методов глубокого обучения и методов обработки естественного языка, а для ее обучения использовались несколько миллионов примеров, созданных реальными людьми, сообщает Alizila.
Обычно над созданием описания товаров в интернет-магазинах работают маркетологи и копирайтеры. Для небольшой торговой сети это не очень сложная задача, от которой зависит достаточно большая часть прибыли. Для крупных компаний, таких, как, например, Amazon или подразделения Alibaba Group, подобных описаний требуется в несколько тысяч раз больше, чем для обычного интернет-магазина, и для такого копирайтинга можно использовать искусственного генерируемые тексты. Их проблема, однако, заключается в несовершенствах методов обработки естественного языка: созданный компьютером текст достаточно легко отличить от написанного человеком.
Читайте также: Искусственный интеллект превзошел мозг человека
Исследователи из Alimama утверждают, что создали программу для копирайтинга, результаты работы которой неотличимы от человеческих. Они не раскрывают подробностей создания программы: известно только, что она обучалась на большом (несколько миллионов) количестве описаний, созданных человеком. По словам разработчиков, такая система может создавать около 20 тысяч строк текста в секунду и уже используется не только в интернет-магазинах Alibaba Group (таких как Taobao, Tmall и 1688), но и других сетей, среди которых, к примеру, марка одежды Esprit. Пользователи программы могут самостоятельно выбрать длину текста и стиль описания. Пока что умный копирайтинг доступен только для китайского языка; будут ли разработчики расширять возможности и использовать другие языки пока что неизвестно.
Разработчики также утверждают, что их программа для копирайтинга успешно прошла тест Тьюринга, однако неизвестно, что они имеют в виду. Скорее всего, разработчики подразумевают, что искусственного созданные описания просто неотличимы от человеческих, в то время как сам тест Тьюринга подразумевает использование в проверке работы ИИ открытых вопросов.
В январе этого года в Alibaba создали программу для обработки естественного языка, которая, по словам создателей, превзошла людей в понимании прочитанного; такую же программу создали и разработчики из Microsoft.
Разработчики из Alimama, маркетингового подразделения китайской компании Alibaba Group, создали программу, заменяющую работу копирайтеров: она может генерировать подробное текстовое описание товара.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Система работает на основе методов глубокого обучения и методов обработки естественного языка, а для ее обучения использовались несколько миллионов примеров, созданных реальными людьми, сообщает Alizila.
Обычно над созданием описания товаров в интернет-магазинах работают маркетологи и копирайтеры. Для небольшой торговой сети это не очень сложная задача, от которой зависит достаточно большая часть прибыли. Для крупных компаний, таких, как, например, Amazon или подразделения Alibaba Group, подобных описаний требуется в несколько тысяч раз больше, чем для обычного интернет-магазина, и для такого копирайтинга можно использовать искусственного генерируемые тексты. Их проблема, однако, заключается в несовершенствах методов обработки естественного языка: созданный компьютером текст достаточно легко отличить от написанного человеком.
Читайте также: Искусственный интеллект превзошел мозг человека
Исследователи из Alimama утверждают, что создали программу для копирайтинга, результаты работы которой неотличимы от человеческих. Они не раскрывают подробностей создания программы: известно только, что она обучалась на большом (несколько миллионов) количестве описаний, созданных человеком. По словам разработчиков, такая система может создавать около 20 тысяч строк текста в секунду и уже используется не только в интернет-магазинах Alibaba Group (таких как Taobao, Tmall и 1688), но и других сетей, среди которых, к примеру, марка одежды Esprit. Пользователи программы могут самостоятельно выбрать длину текста и стиль описания. Пока что умный копирайтинг доступен только для китайского языка; будут ли разработчики расширять возможности и использовать другие языки пока что неизвестно.
Разработчики также утверждают, что их программа для копирайтинга успешно прошла тест Тьюринга, однако неизвестно, что они имеют в виду. Скорее всего, разработчики подразумевают, что искусственного созданные описания просто неотличимы от человеческих, в то время как сам тест Тьюринга подразумевает использование в проверке работы ИИ открытых вопросов.
В январе этого года в Alibaba создали программу для обработки естественного языка, которая, по словам создателей, превзошла людей в понимании прочитанного; такую же программу создали и разработчики из Microsoft.
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