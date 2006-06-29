Китайская компания заменила людей на искусственный интеллект

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Он работает на облачных технологиях Alibaba и говорит пока только на мандарине.

Китайская компания-гигант в сфере электронной коммерции Alibaba Group решила попробовать свои силы на рынке Интернет-ТВ. Она анонсировала операционную систему для сет-топ-боксов и смарт-ТВ, об этом свидетельствует официальный блог Alibaba Group. Такой шаг является частью большого плана в сфере среды ТВ, который поможет