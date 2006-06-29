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Китайская компания заменила людей на искусственный интеллект

Китайская компания заменила людей на искусственный интеллектAlibaba заменит копирайтеров ИИ.

Разработчики из Alimama, маркетингового подразделения китайской компании Alibaba Group, создали программу, заменяющую работу копирайтеров: она может генерировать подробное текстовое описание товара.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Система работает на основе методов глубокого обучения и методов обработки естественного языка, а для ее обучения использовались несколько миллионов примеров, созданных реальными людьми, сообщает Alizila.

Обычно над созданием описания товаров в интернет-магазинах работают маркетологи и копирайтеры. Для небольшой торговой сети это не очень сложная задача, от которой зависит достаточно большая часть прибыли. Для крупных компаний, таких, как, например, Amazon или подразделения Alibaba Group, подобных описаний требуется в несколько тысяч раз больше, чем для обычного интернет-магазина, и для такого копирайтинга можно использовать искусственного генерируемые тексты. Их проблема, однако, заключается в несовершенствах методов обработки естественного языка: созданный компьютером текст достаточно легко отличить от написанного человеком.

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Исследователи из Alimama утверждают, что создали программу для копирайтинга, результаты работы которой неотличимы от человеческих. Они не раскрывают подробностей создания программы: известно только, что она обучалась на большом (несколько миллионов) количестве описаний, созданных человеком. По словам разработчиков, такая система может создавать около 20 тысяч строк текста в секунду и уже используется не только в интернет-магазинах Alibaba Group (таких как Taobao, Tmall и 1688), но и других сетей, среди которых, к примеру, марка одежды Esprit. Пользователи программы могут самостоятельно выбрать длину текста и стиль описания. Пока что умный копирайтинг доступен только для китайского языка; будут ли разработчики расширять возможности и использовать другие языки пока что неизвестно.

Разработчики также утверждают, что их программа для копирайтинга успешно прошла тест Тьюринга, однако неизвестно, что они имеют в виду. Скорее всего, разработчики подразумевают, что искусственного созданные описания просто неотличимы от человеческих, в то время как сам тест Тьюринга подразумевает использование в проверке работы ИИ открытых вопросов.

В январе этого года в Alibaba создали программу для обработки естественного языка, которая, по словам создателей, превзошла людей в понимании прочитанного; такую же программу создали и разработчики из Microsoft.
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 Теги: Alibaba, искусственный интеллект, копирайтер

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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