Раздел: Технологии
Samsung Galaxy J7 Aero "засветился" в сети
Аппарат уже был замечен в бенчмарке.
В сети появилась информация, что ассортимент смартфонов Samsung вскоре пополнит относительно недорогая модель под названием Galaxy J7 Aero. Аппарат уже был замечен в бенчмарке Geekbench под кодовым названием SM-J737V.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GSMArena.
В качестве электронного "мозга" значится фирменный процессор Exynos 7885 с 8 вычислительными ядрами: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц.
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Чип работает в паре с графическим ускорителем Mali-G71 MP2 и сотовым модемом LTE. Функционирует новинка под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.
Модификация Galaxy J7 Aero, которая "засветилась" в бенчмарке, была наделена 2 ГБ оперативной памяти. Но сетевые источники отмечают, что на рынок может выйти версия с 3 ГБ ОЗУ.
В сети появилась информация, что ассортимент смартфонов Samsung вскоре пополнит относительно недорогая модель под названием Galaxy J7 Aero. Аппарат уже был замечен в бенчмарке Geekbench под кодовым названием SM-J737V.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GSMArena.
В качестве электронного "мозга" значится фирменный процессор Exynos 7885 с 8 вычислительными ядрами: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц.
Читайте также: Samsung Galaxy S9 «засветился» на новом рендере
Чип работает в паре с графическим ускорителем Mali-G71 MP2 и сотовым модемом LTE. Функционирует новинка под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.
Модификация Galaxy J7 Aero, которая "засветилась" в бенчмарке, была наделена 2 ГБ оперативной памяти. Но сетевые источники отмечают, что на рынок может выйти версия с 3 ГБ ОЗУ.
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