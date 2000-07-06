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Раздел: Технологии  
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Samsung Galaxy J7 Aero "засветился" в сети

Samsung Galaxy J7 Aero "засветился" в сетиАппарат уже был замечен в бенчмарке.

В сети появилась информация, что ассортимент смартфонов Samsung вскоре пополнит относительно недорогая модель под названием Galaxy J7 Aero. Аппарат уже был замечен в бенчмарке Geekbench под кодовым названием SM-J737V.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GSMArena.

В качестве электронного "мозга" значится фирменный процессор Exynos 7885 с 8 вычислительными ядрами: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц.

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Чип работает в паре с графическим ускорителем Mali-G71 MP2 и сотовым модемом LTE. Функционирует новинка под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Модификация Galaxy J7 Aero, которая "засветилась" в бенчмарке, была наделена 2 ГБ оперативной памяти. Но сетевые источники отмечают, что на рынок может выйти версия с 3 ГБ ОЗУ.



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 Теги: Samsung Galaxy J7 Aero, Сеть

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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