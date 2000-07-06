Samsung Galaxy J7 Aero "засветился" в сети

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В Сети долгое время ходили слухи об огромной версии планшетного компьютера Galaxy Note с 12-дюймовым экраном. Южнокорейская компания будто бы планирует выпустить на рынок новую модель под названием Galaxy Note 12.2. На днях появилась информация, которая действительно свидетельствует о существовании такого устройства в