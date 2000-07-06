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Раздел: Технологии  
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Meizu 16 решил проблему выреза в стиле iPhone X

Meizu 16 решил проблему выреза в стиле iPhone XДисплей смартфона будет безрамочными и без выреза в стиле iPhone X

Сотрудник отдела контроля качества Meizu разместил в Twitter фотографии двух смартфонов, которые находятся на стадии производства – Meizu 16, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Судя по снимкам, Meizu 16 выйдет в двух модификациях: большой и маленькой, с диагональю дисплеев 5,5 и 6,1 дюйма.

Также можно заметить отпечаток пальца на экране старшей модели, что подтверждает факт наличия этого сенсора в самом дисплее. Информации о дактилоскопическом сканере в младшей модели пока нет.

Но самое главное, дисплеи Meizu 16 будут безрамочными и без выреза в стиле iPhone X. Каким образом инженеры смогли обойти техническое ограничение, будет известно с выходом этой модели в продажу.

Что касается аппаратной части смартфона, то сердцем Meizu 16 станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ в зависимости от версии.

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Также по слухам, Meizu 16 получит 20-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи снимков и 12-мегапиксельную камеру c двойным фотосенсором.

Meizu 16 решил проблему выреза в стиле iPhone X
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 Теги: Meizu, iPhone X

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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