Раздел: Технологии
Meizu 16 решил проблему выреза в стиле iPhone X
Дисплей смартфона будет безрамочными и без выреза в стиле iPhone X
Сотрудник отдела контроля качества Meizu разместил в Twitter фотографии двух смартфонов, которые находятся на стадии производства – Meizu 16, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Судя по снимкам, Meizu 16 выйдет в двух модификациях: большой и маленькой, с диагональю дисплеев 5,5 и 6,1 дюйма.
Также можно заметить отпечаток пальца на экране старшей модели, что подтверждает факт наличия этого сенсора в самом дисплее. Информации о дактилоскопическом сканере в младшей модели пока нет.
Но самое главное, дисплеи Meizu 16 будут безрамочными и без выреза в стиле iPhone X. Каким образом инженеры смогли обойти техническое ограничение, будет известно с выходом этой модели в продажу.
Что касается аппаратной части смартфона, то сердцем Meizu 16 станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ в зависимости от версии.
Читайте также: В Сеть попали "живые" снимки Meizu 16
Также по слухам, Meizu 16 получит 20-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи снимков и 12-мегапиксельную камеру c двойным фотосенсором.
Сотрудник отдела контроля качества Meizu разместил в Twitter фотографии двух смартфонов, которые находятся на стадии производства – Meizu 16, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Судя по снимкам, Meizu 16 выйдет в двух модификациях: большой и маленькой, с диагональю дисплеев 5,5 и 6,1 дюйма.
Также можно заметить отпечаток пальца на экране старшей модели, что подтверждает факт наличия этого сенсора в самом дисплее. Информации о дактилоскопическом сканере в младшей модели пока нет.
Но самое главное, дисплеи Meizu 16 будут безрамочными и без выреза в стиле iPhone X. Каким образом инженеры смогли обойти техническое ограничение, будет известно с выходом этой модели в продажу.
Что касается аппаратной части смартфона, то сердцем Meizu 16 станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ в зависимости от версии.
Читайте также: В Сеть попали "живые" снимки Meizu 16
Также по слухам, Meizu 16 получит 20-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи снимков и 12-мегапиксельную камеру c двойным фотосенсором.
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