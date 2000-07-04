» » Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi
Раздел: Технологии  
0

Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi

Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-FiВладельцы помещения смогут дистанционно открывать дверь.

Подразделение южнокорейского гиганта Samsung - SDS представила «умный» дверной замок SHP-DR900 для современного цифрового дома.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Так, гаджет оснащен модулем Wi-Fi с пониженным энергопотреблением. Замок способен в режиме реального времени передавать в Сеть данные о своём статусе и о попытках проникновения.

Владельцы помещения смогут при помощи специального приложения для смартфона дистанционно открывать дверь родственникам или посетителям.

Устройство оснащено высокоточным сканером отпечатков пальцев. Таким образом, зарегистрированные пользователи смогут открыть замок, даже не имея цифрового ключа в смартфоне.

Читайте также: Samsung Galaxy S9 продается хуже, чем ожидалось

Также предусмотрена возможность разблокировки при помощи пароля, специальной радиочастотной метки и экстренного кода.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Wi-Fi, замок

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 16:54 » Автор: Богдан Процив
     409
     0

Похожие новости по теме

Xiaomi создала новый гаджет, который защитит дом от грабителей Xiaomi создала новый гаджет, который защитит дом от грабителей

"Шерлок" становится единым целым с обычным замком, превращая его в умный.

Xiaomi представила Xiaomi представила "умный" чемодан

Xiaomi представила чемодан, который отпирается по отпечатку пальцев

Xiaomi создала Xiaomi создала "умный" дверной замок

Устройство можно разблокировать отпечатком пальца,

Смартфоны Samsung Galaxy получат необычную функцию Смартфоны Samsung Galaxy получат необычную функцию

Владельцы смартфонов Galaxy смогут разблокировать свой компьютер, не прикасаясь к нему

Американцы придумали «умный» навесной замок Американцы придумали «умный» навесной замок

Замок можно открыть и закрыть через Bluetooth.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх