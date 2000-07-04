Раздел: Технологии
Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi
Владельцы помещения смогут дистанционно открывать дверь.
Подразделение южнокорейского гиганта Samsung - SDS представила «умный» дверной замок SHP-DR900 для современного цифрового дома.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Так, гаджет оснащен модулем Wi-Fi с пониженным энергопотреблением. Замок способен в режиме реального времени передавать в Сеть данные о своём статусе и о попытках проникновения.
Владельцы помещения смогут при помощи специального приложения для смартфона дистанционно открывать дверь родственникам или посетителям.
Устройство оснащено высокоточным сканером отпечатков пальцев. Таким образом, зарегистрированные пользователи смогут открыть замок, даже не имея цифрового ключа в смартфоне.
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Также предусмотрена возможность разблокировки при помощи пароля, специальной радиочастотной метки и экстренного кода.
Подразделение южнокорейского гиганта Samsung - SDS представила «умный» дверной замок SHP-DR900 для современного цифрового дома.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Так, гаджет оснащен модулем Wi-Fi с пониженным энергопотреблением. Замок способен в режиме реального времени передавать в Сеть данные о своём статусе и о попытках проникновения.
Владельцы помещения смогут при помощи специального приложения для смартфона дистанционно открывать дверь родственникам или посетителям.
Устройство оснащено высокоточным сканером отпечатков пальцев. Таким образом, зарегистрированные пользователи смогут открыть замок, даже не имея цифрового ключа в смартфоне.
Читайте также: Samsung Galaxy S9 продается хуже, чем ожидалось
Также предусмотрена возможность разблокировки при помощи пароля, специальной радиочастотной метки и экстренного кода.
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