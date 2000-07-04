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Раздел: Технологии  
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Meizu запатентовала новый необычный смартфон

Meizu запатентовала новый необычный смартфонСмартфон будет с дополнительным экраном на задней панели

Китайские источники опубликовали информацию о парочке новых смартфонов, которые готовится выпустить компания Meizu, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Сведения были почерпнуты в описании зарегистрированных китайским производителем патентов.

Первый смартфон, судя по эскизу передней панели, напоминает грядущую линейку Meizu 16. Рамки вокруг дисплея довольно узкие, но над экраном нашлось место для фронтальной камеры, расположенной по центру.

Лицевая часть второго смартфона выглядит более традиционно, она получила вырез для громкоговорителя над дисплеем, а фронтальная камера расположена в углу.

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Интерес вызывает задняя часть одного из устройств, на которой расположились вертикальная сдвоенная камера со светодиодной вспышкой и датчиками, а также дополнительный экран. Последний имеет форму прямоугольника со скругленными углами.

Meizu запатентовала новый необычный смартфон
Meizu запатентовала новый необычный смартфон
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 Теги: Meizu, смартфон

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Сегодня, 20:12 » Автор: Татьяна Ларина
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