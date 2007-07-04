Стало известно, почему рынок ПК переживает упадок

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Даже предновогодний сезон не способствовал общему наращиванию спроса на компьютеры.

Первый квартал 2014 года отметился падением поставок ноутбуков на 14,2%.

На рынке планшетных компьютеров среди операционных систем впервые в истории сменился лидер. По итогам второго квартала операционная система Android, опередив основного конкурента iOS, заняла первое место, сообщают аналитики Canalys. С апреля по июнь 2013 года на мировой рынок было выпущено 34 млн планшетов, данная цифра на 43%