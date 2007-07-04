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Раздел: Технологии  
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Стало известно, почему рынок ПК переживает упадок

Стало известно, почему рынок ПК переживает упадокПродажи персональных компьютеров, включая настольные системы и ноутбуки, сокращаются с 2012 года на фоне популярности мобильных устройств.

Ведущие ПК-бренды, в том числе HP, Lenovo и Dell, страдают от спада гораздо слабее, нежели их менее крупные конкуренты, выяснили обозреватели PC Magazine, сопоставив статистику по рынку ПК за последние годы, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.

По оценкам Gartner, в первом квартале 2018 года на мировой рынок поступило 61,7 млн ПК-устройств. По сравнению с январем-мартом 2017-го поставки сократились на 1,4%, что стало 14-м подряд квартальным спадом, начиная со второй четверти 2012 года. Однако хотя продажи ПК катятся по наклонной, рыночная доля ведущих производителей остается достаточно стабильной, а некоторые, например, Lenovo, даже сумели укрепить позиции.

В стартовой четверти 2018 года тройка лидеров ПК-отрасли - HP, Lenovo и Dell - поставила 56,9% от общемирового объема отгрузок, тогда как год назад на их долю приходилось 54,5% от совокупного результата. ПК-брендом с наилучшей динамикой стала компания Dell, нарастившая поставки на 6,5% относительно 2017 года, а долю - с 14,8% до 16%.

Изучив графики Statista, составленные на базе данных Gartner за предыдущие годы, обозреватели обратили внимание на то, что с 2012 года у трех вендоров прослеживается достаточно устойчивая тенденция колебаний поставок - просадка в начале года и подъем в заключительной четверти, а сами объемы продаж в указанный период остались относительно стабильными. Даже ASUS, которая заметно уступает лидерам по рыночной доле, сумела сохранить отгрузки на уровне от 4 до 5,5 млн штук за квартал.

Зато за пределами топ-5 (HP, Lenovo, Dell, Apple, ASUS) на рынке произошел существенный спад. Например, Acer, которая в январе-марте 2018 года заняла шестое место в рейтинге Gartner с рыночной долей 6,2%, с 2012 года растеряла более половины от квартального объема отгрузок. В первом квартале 2018-го компания поставила лишь 3,83 млн ПК-устройств, тогда как во втором квартале 2012-го показатель доходил до 9,74 млн штук.

Еще более выраженное падение в категории "другие производители": если в третьем квартале 2011 года менее известные вендоры в сумме выпустили 40,68 млн ПК, то к началу 2018 года их отгрузки уменьшились почти втрое и составили 14,6 млн.

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Учитывая, что нисходящая траектория в ПК-отрасли сохраняется, мелким игрокам будет все труднее зарабатывать на производстве компьютеров, резюмируют обозреватели.
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 Теги: компьютер, продажи, техника

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Сегодня, 11:56 » Автор: Ульяна Воликовская
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