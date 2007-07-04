Раздел: Технологии
Японец создал майнинг-ферму в общежитии
Житель Японии, проживающий в общежитии компании-работодателя, решил использовать предоставляемую бесплатно электроэнергию для майнинга.
Мужчина по имени Сора установил в комнате майнинговую ферму и уже полгода получает дополнительный доход, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на BitFin.
Сначала мужчина выяснил, какой лимит установлен на бесплатную электроэнергию в общежитии. Оказалось, что он эквивалентен в денежном выражении $200. Сейчас его оборудование добывает 0,8 ETH в месяц. После вывода в фиат составляет примерно $500, пояснил Сора.
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Поскольку бизнес успешно работает, Сора планирует установить майнинговое оборудование в комнатах близких коллег. В общежитии компании проживает 100 сотрудников. А потому рост потребления электричества никто не заметит, уверен он.
Мужчина по имени Сора установил в комнате майнинговую ферму и уже полгода получает дополнительный доход, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на BitFin.
Сначала мужчина выяснил, какой лимит установлен на бесплатную электроэнергию в общежитии. Оказалось, что он эквивалентен в денежном выражении $200. Сейчас его оборудование добывает 0,8 ETH в месяц. После вывода в фиат составляет примерно $500, пояснил Сора.
Читайте также: Старую ферму превратили в роскошный особняк. Фото
Поскольку бизнес успешно работает, Сора планирует установить майнинговое оборудование в комнатах близких коллег. В общежитии компании проживает 100 сотрудников. А потому рост потребления электричества никто не заметит, уверен он.
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