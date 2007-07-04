Раздел: Технологии
Размеры смартфонов продолжают увеличиваться
Корейские СМИ недавно сообщили, что Samsung может сломать традиции Galaxy S-line и представить три версии S10 и одна из них может быть базовой моделью с плоским дисплеем ближе к диапазону 5 дюймов.
Можно было бы цинично и говорят, что это точно подражает стратегии Apple с тремя iPhone-2018, предназначеннымидля выпуска, но если эти слухи держат воду в конце концов, у Samsung может быть настоящий удар по ее рукам, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua.
Посмотрите вокруг, вы видите какие-нибудь популярные компактные андроиды, выпущенные за последний год или около того?
Это 5,7-дюймовый рядом с 6-дюймовым рядом с 6-дюймовым диагональю. Никакое количество резки, вырезания или выключения камеры не может скрыть тот факт, что большинство флагманов, выпущенных с прошлой весны, колеблются около 6″ диагональ экрана.
Разумеется, переход на соотношение сторон 18: 9 (или около того) делает их более ощутимыми для использования, чем 16: 9 единиц прошлых лет, можно ли отдохнуть от огромных телефонов?
Вот небольшая статистика для вас – размеры экрана для популярных телефонов от некоторых бестселлеров Android, выпущенных в 2016-2018 годах.
Быстрый расчет указывает на увеличение среднего размера экрана устройств, перечисленных в 5.25 “в 2016 году до 5.46” в 2017 году.
Это на 4% больше, что соответствует нормам предыдущих лет. Однако с 2017 года по настоящее время модели выросли до огромных 6,05 дюймов в среднем для популярных моделей в 2018 году.
Это 11% -ное увеличение размеров экрана за последний год или около того и этого никогда не случалось раньше.
Разумеется, некоторые с огромными размерами диагоналей компенсируются переходом к более высокому и более узкому соотношению сторон, но, глядя на размеры телефонов, мы можем легко увидеть, что рост между 2016 и 2018 годами является гигантским.
Существует телефон, который хорошо вписывается в ладонь, его можно с комфортом управлять одной рукой и тенденция также движется вниз – самая популярная модель Redmi Xiaomi, которая продается миллионам и миллионам ушла с 5-дюймовых прямо на 6 например и несмотря на обрезку рамки или более узкое соотношение сторон, полученные модели все еще намного больше, чем их предшественники.
Читайте также: Антенны для смартфонов уменьшили в 100 раз
Вот почему нам было любопытно высказать свое мнение по поводу этой тенденции, о которой нас никто не спрашивал, огромных 6-дюймовых телефонов, которые в большинстве случаев неудобны для перевозки и эксплуатации.
Можно было бы цинично и говорят, что это точно подражает стратегии Apple с тремя iPhone-2018, предназначеннымидля выпуска, но если эти слухи держат воду в конце концов, у Samsung может быть настоящий удар по ее рукам, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua.
Посмотрите вокруг, вы видите какие-нибудь популярные компактные андроиды, выпущенные за последний год или около того?
Это 5,7-дюймовый рядом с 6-дюймовым рядом с 6-дюймовым диагональю. Никакое количество резки, вырезания или выключения камеры не может скрыть тот факт, что большинство флагманов, выпущенных с прошлой весны, колеблются около 6″ диагональ экрана.
Разумеется, переход на соотношение сторон 18: 9 (или около того) делает их более ощутимыми для использования, чем 16: 9 единиц прошлых лет, можно ли отдохнуть от огромных телефонов?
Вот небольшая статистика для вас – размеры экрана для популярных телефонов от некоторых бестселлеров Android, выпущенных в 2016-2018 годах.
Быстрый расчет указывает на увеличение среднего размера экрана устройств, перечисленных в 5.25 “в 2016 году до 5.46” в 2017 году.
Это на 4% больше, что соответствует нормам предыдущих лет. Однако с 2017 года по настоящее время модели выросли до огромных 6,05 дюймов в среднем для популярных моделей в 2018 году.
Это 11% -ное увеличение размеров экрана за последний год или около того и этого никогда не случалось раньше.
Разумеется, некоторые с огромными размерами диагоналей компенсируются переходом к более высокому и более узкому соотношению сторон, но, глядя на размеры телефонов, мы можем легко увидеть, что рост между 2016 и 2018 годами является гигантским.
Существует телефон, который хорошо вписывается в ладонь, его можно с комфортом управлять одной рукой и тенденция также движется вниз – самая популярная модель Redmi Xiaomi, которая продается миллионам и миллионам ушла с 5-дюймовых прямо на 6 например и несмотря на обрезку рамки или более узкое соотношение сторон, полученные модели все еще намного больше, чем их предшественники.
Читайте также: Антенны для смартфонов уменьшили в 100 раз
Вот почему нам было любопытно высказать свое мнение по поводу этой тенденции, о которой нас никто не спрашивал, огромных 6-дюймовых телефонов, которые в большинстве случаев неудобны для перевозки и эксплуатации.
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