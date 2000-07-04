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Раздел: Технологии  
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Смартфоны Samsung «идут» на новые рекорды

Смартфоны Samsung «идут» на новые рекорды[b]Samsung Electronics объявила о готовности начать выпуск ARM-процессоров с тактовой частотой свыше 3 ГГц.[/b]

Для этого компания планирует перейти на 7-нм, а впоследствии и на 5- и 3-нм технологический процесс производства чипсетов, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

В этом случае удастся повысить не только их вычислительную мощность, но и энергоэффективность.

Массовое производство 7-нанометровых процессоров стартует во второй половине 2018 года, обещает Samsung.

Это вполне может значить, что новые «камни» составят аппаратную основу складного Galaxy X и флагманских моделей Galaxy S10, презентация которых намечена на первый квартал следующего года с промежутком в 1-2 месяца.

Будущие процессоры Samsung, сообщают представители компании, будут базироваться на Cortex-A76, который ARM представила еще в мае текущего года.

В дополнение к нему производитель презентовал топовый графический сопроцессор Mali G76, благодаря которому центральный «камень» сможет обеспечить устройству максимальную производительность.

[b]Искусственный интеллект[/b]

Наряду с высочайшей вычислительной мощностью, новые процессоры получат нативную поддержку искусственного интеллекта.
Samsung, впрочем, как и многие другие вендоры, уделяет огромное значение нейронным сетям и технологиям машинного обучения, пытаясь адаптировать их для выполнения повседневных задач вместо самих пользователей.

[b]Читайте также: Прощай, J1: Samsung отказались поддерживать смартфоны 2016 года выпуска
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 Теги: смартфоны, Самсунг, инновации

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Сегодня, 19:49 » Автор: Ульяна Воликовская
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