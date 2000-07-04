Раздел: Технологии
Создан "умный" ошейник, предупреждающий о болезнях собак
Несколько лет назад у инженера Мэттью Эдвардса произошла личная трагедия – от внезапного сердечного приступа скончалась его собака.
Со временем это подстегнуло талантливого инженера к изобретению специального устройства, позволяющего отслеживать внутреннюю температуру тела собаки во избежание критического перегрева и возможной остановки сердца, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Faina idea.
Как результат, на данный момент в концепт-состоянии находится весьма удачная и интересная разработка под названием Dawg Tag, представляющая собой действительно богатый набор датчиков и сенсоров, позволяющих регистрировать малейшие изменения в температуре тела собаки.
На самом деле, конструкция ошейника Dawg Tag является действительно простой и в то же время эффективной – в нее встроено две системы датчиков, одна из которых измеряет температуру тела собаки, а вторая замеряет уровень влажности воздуха, который тоже может играть весьма важную роль в самочувствии пса. При этом инженер снабдил данный ошейник весьма удобными внешними LED-сигналами для хозяина, которые демонстрируют, насколько близко животное находится к возможному перегреву.
Сам модуль измерения и датчиков обладает всеми необходимыми степенями защиты, в том числе высокой степень защиты от воды, так что хозяева могут не беспокоиться относительно того, что модуль будет поврежден при вхождении в воду. Кроме того, конструкция оснащена USB-портом для осуществления зарядки и небольшим дисплеем для дополнительной информации, что также бывает полезно при осмотре потенциальных проблем у собаки.
Пока что, к сожалению, ошейник Dawg Tag не передает информацию о температуре тела пса и окружающих факторах на мобильное устройство хозяина, однако вскоре такая функция будет обязательно добавлена, чтобы сделать использование данного устройства еще более удобным и быстрым.
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На данный момент прототип все еще разрабатывается в рамках краудфандинговой компании Kickstarter, и его изначальная стоимость оценивается в 120 долларов США – что является действительно привлекательным ценником для такого функционала.
Со временем это подстегнуло талантливого инженера к изобретению специального устройства, позволяющего отслеживать внутреннюю температуру тела собаки во избежание критического перегрева и возможной остановки сердца, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Faina idea.
Как результат, на данный момент в концепт-состоянии находится весьма удачная и интересная разработка под названием Dawg Tag, представляющая собой действительно богатый набор датчиков и сенсоров, позволяющих регистрировать малейшие изменения в температуре тела собаки.
На самом деле, конструкция ошейника Dawg Tag является действительно простой и в то же время эффективной – в нее встроено две системы датчиков, одна из которых измеряет температуру тела собаки, а вторая замеряет уровень влажности воздуха, который тоже может играть весьма важную роль в самочувствии пса. При этом инженер снабдил данный ошейник весьма удобными внешними LED-сигналами для хозяина, которые демонстрируют, насколько близко животное находится к возможному перегреву.
Сам модуль измерения и датчиков обладает всеми необходимыми степенями защиты, в том числе высокой степень защиты от воды, так что хозяева могут не беспокоиться относительно того, что модуль будет поврежден при вхождении в воду. Кроме того, конструкция оснащена USB-портом для осуществления зарядки и небольшим дисплеем для дополнительной информации, что также бывает полезно при осмотре потенциальных проблем у собаки.
Пока что, к сожалению, ошейник Dawg Tag не передает информацию о температуре тела пса и окружающих факторах на мобильное устройство хозяина, однако вскоре такая функция будет обязательно добавлена, чтобы сделать использование данного устройства еще более удобным и быстрым.
Читайте также: Создан уникальный умный браслет
На данный момент прототип все еще разрабатывается в рамках краудфандинговой компании Kickstarter, и его изначальная стоимость оценивается в 120 долларов США – что является действительно привлекательным ценником для такого функционала.
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