» » Технику Huawei запретят в США
Раздел: Технологии  
0

Технику Huawei запретят в США

Технику Huawei запретят в СШАИсточники сообщают, что правительству США в скором времени будет подан отчет от Федеральной комиссии по связи (FCC), касаемо запрета продаж техники Huawei в этой стране.

В этой связи уже выразил волнения сотовый оператор United TelCom, который ведет свою деятельность в Канзасе, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.

Большая часть его оборудования для беспроводных сетей предоставляется компанией Huawei.

Запрет Huawei в США существенно ударит и по другим провайдерам и операторам. В результате, часть их попросту обанкротится.

Читайте также: Официально представлен Huawei Honor 9

Замена оборудования Huawei на оборудование другого производителя в случае United TelCom оценивается в $20-25 млн. Столь масштабные затраты компании не по карману.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Huawei, техника, США

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 21:50 » Автор: Ульяна Воликовская
     853
     0

Похожие новости по теме

Официально представлен Huawei Honor 9 Официально представлен Huawei Honor 9

Состоялась международная премьера Huawei Honor 9

Huawei Honor Note 9 появился на первом фото Huawei Honor Note 9 появился на первом фото

Безрамочный смартфон впервые показался на снимке.

Huawei выпустит новый бюджетный смартфон Huawei выпустит новый бюджетный смартфон

Huawei Honor 6S замечен в Сети.

Huawei создала тончайший смартфон Huawei создала тончайший смартфон

Компания Huawei выпустила очень тонкий смартфон.

Смартфон Huawei Honor Holly 2 Plus засветился в сети Смартфон Huawei Honor Holly 2 Plus засветился в сети

В сети появилась фото и информация о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei Honor Holly 2 Plus.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх