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Раздел: Технологии  
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Facebook сможет "крутить" матчи Премьер-лиги

Facebook сможет "крутить" матчи Премьер-лигиЖители стран юго-восточной Азии начиная с сезона 2019-20 годов смогут смотреть все матчи самой популярной футбольной лиги мира в онлайн-режиме в крупнейшей социальной сети Facebook.

Социальная сеть Facebook добилась крупнейшей победы, купив эксклюзивные права на трансляцию матчей АПЛ начиная с 2019 года, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на betnews365.com.

Стоимость сделки составила 200 миллионов фунтов, а в карту покрытия, где FB будет транслировать игры, попали четыре страны: Таиланд, Вьетнам, Камбоджа и Лаос. Контракт рассчитан на 3 года — до конца сезона 2021-22 годов.

Особенно крутым это достижение Facebook делает тот факт, что соцсеть выиграла конкуренцию за право транслировать игры английской Премьер-лиги у телевизионных гигантов BeIn Sports и Fox Sports Asia.

Пользователям соцсети из указанных четырех стран будут доступны к просмотру все 380 матчей сезона в АПЛ, все — в режиме онлайн.

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Помимо Facebook, за показ матчей АПЛ ведут активную борьбу и другие платформы. В частности, речь идет об Amazon, которая уже приобрела права на трансляцию 20 матчей Премьер-лиги каждый сезон, начиная с 2019 года. Также на данный момент АПЛ ведет переговоры о продаже прав на трансляции матчей в других регионах мира с YouTube и Netflix.
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Сегодня, 23:02 » Автор: Ульяна Воликовская
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