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Раздел: Технологии  
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В Китае построили уникальные морские платформы

В Китае построили уникальные морские платформыТри морские платформы-фермы самоподъемного типа - "Дунфан хайян", "Яньтай дунъюй" и "Жушань хуасинь" соорудили китайцы.

Платформы, построенные китайской компанией Yantai CIMC Raffles Offshore, были в пятницу переданы заказчикам в городе Яньтай, провинция Шаньдун в Восточном Китае, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.

В Китае построили уникальные морские платформы
Данные комплексные морские платформы могут выполнять функции содержания морских ферм, экологического и метеорологического мониторинга, дежурства и наблюдения, пристани, экскурсионной и рыболовной площадки.

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Ранее ЦТС писал о том, что крупнейший в Азии земснаряд, самоходный шнековый землесос "Тянькунь" успешно выполнил свое первое плавание.
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 Теги: Китай, технологии, платформы

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Сегодня, 12:17 » Автор: Ульяна Воликовская
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