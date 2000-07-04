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Раздел: Технологии  
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Более 70 млн аккаунтов заблокировал Twitter

Более 70 млн аккаунтов заблокировал TwitterTwitter отключал в среднем по миллиону пользователей.

За май и июнь 2018 года социальная сеть Twitter заблокировала свыше 70 миллионов аккаунтов, которые заподозрила в распространении ложной информации. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360TV.RU.

Таким образом, по данным издания, ежедневно Twitter отключал в среднем по миллиону пользователей. Темпы блокировки более чем вдвое выросли с октября прошлого года, когда социальная сеть отчиталась перед Конгрессом США о подложных аккаунтах, связанных с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы.

Если рвение администрации Twitter сохранится на прежнем уровне, общее число пользователей соцсети во втором квартале 2018 года может существенно сократиться.

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Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что его обвинители в деле о российском вмешательстве в выборы 2016 года руководствуются двойными стандартами.
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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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