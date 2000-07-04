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Раздел: Технологии  
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В Tinder появилась интересная функция

В Tinder появилась интересная функцияСначала функцию протестировали в Японии.

Популярное приложение для знакомств Tinder дополнило перечень функций еще одной интересной. Так, вскоре в приложение можно загружать видео Loops на 2 секунды.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TechCrunch.

Как выяснили специалисты Tinder, специалисты выяснили, что с такими короткими видео профиль в приложении становится интереснее и привлекает больше людей для общения.

Сейчас эта функция еще не доступна на территории Украины.

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Кроме того, теперь в Tinder можно загрузить не шесть, а девять снимков.

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 Теги: Tinder, функции

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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