Раздел: Технологии
В Сети показали смартфон Xiaomi Mi Max 3
На задней панели размещен и сканер отпечатков пальцев.
В китайских соцсетях появилось видео, на котором вроде бы еще неанонсированный смартфон от Xiaomi – Mi Max 3. По слухам, смартфон будет настоящим великаном – диагональ дисплея составит 6,9 дюймов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GizmoChina.
Также, на кадрах можно разглядеть, что один из двух датчиков камеры задней панели телефона имеет разрешение 12 МП. Второй датчик будет 5-мегапиксельным.
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Кроме того, на пленке видно, что смартфон получит батарею, емкостью 5 500 мА/ч.
В китайских соцсетях появилось видео, на котором вроде бы еще неанонсированный смартфон от Xiaomi – Mi Max 3. По слухам, смартфон будет настоящим великаном – диагональ дисплея составит 6,9 дюймов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GizmoChina.
Также, на кадрах можно разглядеть, что один из двух датчиков камеры задней панели телефона имеет разрешение 12 МП. Второй датчик будет 5-мегапиксельным.
Читайте также: В Сети показали распаковку Xiaomi Redmi S2
Кроме того, на пленке видно, что смартфон получит батарею, емкостью 5 500 мА/ч.
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