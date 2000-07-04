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Раздел: Технологии  
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В Сети показали смартфон Xiaomi Mi Max 3

В Сети показали смартфон Xiaomi Mi Max 3На задней панели размещен и сканер отпечатков пальцев.

В китайских соцсетях появилось видео, на котором вроде бы еще неанонсированный смартфон от Xiaomi – Mi Max 3. По слухам, смартфон будет настоящим великаном – диагональ дисплея составит 6,9 дюймов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GizmoChina.

Также, на кадрах можно разглядеть, что один из двух датчиков камеры задней панели телефона имеет разрешение 12 МП. Второй датчик будет 5-мегапиксельным.

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Кроме того, на пленке видно, что смартфон получит батарею, емкостью 5 500 мА/ч.



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 Теги: Сеть, Xiaomi Mi Max 3, смартфон

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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