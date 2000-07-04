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Раздел: Технологии  
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Microsoft вновь отложила выпуск гибридного смартфона Surface Phone

Microsoft вновь отложила выпуск гибридного смартфона Surface PhoneMicrosoft может искать варианты выпуска устройства на базе Android в будущем.

Компания Microsoft снова отложила проект гибридного смартфона Surface Phone.

Такие данные привела одна из экспертов по Microsoft Мэри Джо Фоли, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По ее словам, проект был фактически отложен и даже отменен, так как не было выявлено четкого варианта использования этого устройства. По ее словам, у компании пока нет предпосылок выходить на рынок с мобильным устройством с разделенным экраном.

В свою очередь, журналист Том Уоррен из Verge пишет, что устройство, безусловно, не появится в 2018 году, и что весь проект находится на рассмотрении, так как "нет экосистемы приложений для его поддержки".

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Последняя формулировка очень показательна. Судя по всему, вместо того, чтобы выходить на рынок с новой операционной системой, теперь Microsoft может искать варианты выпуска устройства на базе Android в будущем.
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 Теги: Surface Phone, Microsoft

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Сегодня, 11:48 » Автор: Богдан Процив
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