Раздел: Технологии
Microsoft вновь отложила выпуск гибридного смартфона Surface Phone
Microsoft может искать варианты выпуска устройства на базе Android в будущем.
Компания Microsoft снова отложила проект гибридного смартфона Surface Phone.
Такие данные привела одна из экспертов по Microsoft Мэри Джо Фоли, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По ее словам, проект был фактически отложен и даже отменен, так как не было выявлено четкого варианта использования этого устройства. По ее словам, у компании пока нет предпосылок выходить на рынок с мобильным устройством с разделенным экраном.
В свою очередь, журналист Том Уоррен из Verge пишет, что устройство, безусловно, не появится в 2018 году, и что весь проект находится на рассмотрении, так как "нет экосистемы приложений для его поддержки".
Читайте также: Раскрыта дата презентации секретного смартфона Samsung
Последняя формулировка очень показательна. Судя по всему, вместо того, чтобы выходить на рынок с новой операционной системой, теперь Microsoft может искать варианты выпуска устройства на базе Android в будущем.
Компания Microsoft снова отложила проект гибридного смартфона Surface Phone.
Такие данные привела одна из экспертов по Microsoft Мэри Джо Фоли, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По ее словам, проект был фактически отложен и даже отменен, так как не было выявлено четкого варианта использования этого устройства. По ее словам, у компании пока нет предпосылок выходить на рынок с мобильным устройством с разделенным экраном.
В свою очередь, журналист Том Уоррен из Verge пишет, что устройство, безусловно, не появится в 2018 году, и что весь проект находится на рассмотрении, так как "нет экосистемы приложений для его поддержки".
Читайте также: Раскрыта дата презентации секретного смартфона Samsung
Последняя формулировка очень показательна. Судя по всему, вместо того, чтобы выходить на рынок с новой операционной системой, теперь Microsoft может искать варианты выпуска устройства на базе Android в будущем.
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