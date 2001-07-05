Фитнес-приложение раскрыло данные секретных военных баз

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Компания «ВКонтакте» выпустила приложение своей социальной сети для устройств под управлением операционной системы Windows 8.1, сообщают разработчики в сообществе. Приложение содержит основные возможности и функции соцсети: новости, личные сообщения, страницы пользователей и сообществ, аудиозаписи и видеозаписи, фотографии,