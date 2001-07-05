Раздел: Технологии
Пользователи iPhone массово жалуются на серьезную проблему
iPhone стал аномально быстро разряжаться.
Пользователи iPhone массово жалуются на быстрый расход заряда аккумулятора. Об этом они пишут на форумах Apple. Они утверждают, это началось после обновления прошивки iOS 11.4.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, на сайте Apple собрано более 33 страниц жалоб на эту тему. В частности, владельцы смартфонов сообщают, что iPhone стал аномально быстро разряжаться даже при неактивном использовании.
"Мой iPhone 6 работал прекрасно, пока я не обновился до iOS 11.4. Батарея разряжается быстро даже если я не использую смартфон. Ранее он работал день, а теперь только полдня", – пишет один из пользователей.
Еще один пользователь сообщил, что обнаружил с помощью приложения интересный факт: 50% заряда тратит "Точка доступа" для раздачи Wi-Fi другим устройствам, несмотря на то, что он никогда ее не включал.
Читайте также: В iPhone X нашли серьезную проблему
В компании Apple пока никак не комментируют проблему.
Пользователи iPhone массово жалуются на быстрый расход заряда аккумулятора. Об этом они пишут на форумах Apple. Они утверждают, это началось после обновления прошивки iOS 11.4.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, на сайте Apple собрано более 33 страниц жалоб на эту тему. В частности, владельцы смартфонов сообщают, что iPhone стал аномально быстро разряжаться даже при неактивном использовании.
"Мой iPhone 6 работал прекрасно, пока я не обновился до iOS 11.4. Батарея разряжается быстро даже если я не использую смартфон. Ранее он работал день, а теперь только полдня", – пишет один из пользователей.
Еще один пользователь сообщил, что обнаружил с помощью приложения интересный факт: 50% заряда тратит "Точка доступа" для раздачи Wi-Fi другим устройствам, несмотря на то, что он никогда ее не включал.
Читайте также: В iPhone X нашли серьезную проблему
В компании Apple пока никак не комментируют проблему.
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