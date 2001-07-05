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Раздел: Технологии  
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Xiaomi анонсировала Redmi 6A с увеличенным объемом памяти

Xiaomi анонсировала Redmi 6A с увеличенным объемом памяти Гаджет работает под управленим MIUI поверх Android 8.1 Oreo.

Компания Xiaomi выпустила в Китае новый вариант своего устройства бюджетного уровня с 4 гигабайтами оперативной памяти.

Это довольно неожиданно, учитывая, что модели Redmi 4A и 5A не имели такой конфигурации памяти, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как отмечают журналисты, сейчас даже в Китае трудно найти недорогие устройства с вариантами памяти 4 ГБ + 64 ГБ. В случае с анонсом Xiaomi гаджет по-прежнему стоит сравнительно недорого по сравнению с обычным Redmi 6A, поскольку стоит всего 999 юаней, то есть $151.

Смартфон Xiaomi Redmi 6A получил 5,45-дюймовый экран с разрешением 1440х720 точек, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Гаджет работает под управленим MIUI поверх Android 8.1 Oreo. Возможности подключения на Redmi 6A включают 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS / A-GPS, 3,5-мм разъем для наушников и Micro-USB.

На борту этого смартфона установлен процессор Helio A22. Основная одинарная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 5 Мп.

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Вариант Redmi 6A c 4GB оперативной и 64GB встроенной памяти официально поступил в продажу через магазины Xiaomi Mall и Jingdong уже 10 июля.
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 Теги: Redmi 6A, Xiaomi

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Сегодня, 16:54 » Автор: Богдан Процив
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