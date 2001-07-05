Раздел: Технологии
Xiaomi анонсировала Redmi 6A с увеличенным объемом памяти
Гаджет работает под управленим MIUI поверх Android 8.1 Oreo.
Компания Xiaomi выпустила в Китае новый вариант своего устройства бюджетного уровня с 4 гигабайтами оперативной памяти.
Это довольно неожиданно, учитывая, что модели Redmi 4A и 5A не имели такой конфигурации памяти, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как отмечают журналисты, сейчас даже в Китае трудно найти недорогие устройства с вариантами памяти 4 ГБ + 64 ГБ. В случае с анонсом Xiaomi гаджет по-прежнему стоит сравнительно недорого по сравнению с обычным Redmi 6A, поскольку стоит всего 999 юаней, то есть $151.
Смартфон Xiaomi Redmi 6A получил 5,45-дюймовый экран с разрешением 1440х720 точек, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Гаджет работает под управленим MIUI поверх Android 8.1 Oreo. Возможности подключения на Redmi 6A включают 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS / A-GPS, 3,5-мм разъем для наушников и Micro-USB.
На борту этого смартфона установлен процессор Helio A22. Основная одинарная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 5 Мп.
Читайте также: Для Apple Watch нашли неожиданное применение
Вариант Redmi 6A c 4GB оперативной и 64GB встроенной памяти официально поступил в продажу через магазины Xiaomi Mall и Jingdong уже 10 июля.
Компания Xiaomi выпустила в Китае новый вариант своего устройства бюджетного уровня с 4 гигабайтами оперативной памяти.
Это довольно неожиданно, учитывая, что модели Redmi 4A и 5A не имели такой конфигурации памяти, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как отмечают журналисты, сейчас даже в Китае трудно найти недорогие устройства с вариантами памяти 4 ГБ + 64 ГБ. В случае с анонсом Xiaomi гаджет по-прежнему стоит сравнительно недорого по сравнению с обычным Redmi 6A, поскольку стоит всего 999 юаней, то есть $151.
Смартфон Xiaomi Redmi 6A получил 5,45-дюймовый экран с разрешением 1440х720 точек, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Гаджет работает под управленим MIUI поверх Android 8.1 Oreo. Возможности подключения на Redmi 6A включают 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS / A-GPS, 3,5-мм разъем для наушников и Micro-USB.
На борту этого смартфона установлен процессор Helio A22. Основная одинарная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 5 Мп.
Читайте также: Для Apple Watch нашли неожиданное применение
Вариант Redmi 6A c 4GB оперативной и 64GB встроенной памяти официально поступил в продажу через магазины Xiaomi Mall и Jingdong уже 10 июля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
244
0
Также советуем посмотреть
- Чемпионат мира по футболу: болеть – не болеть
- «Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
- Сеть в восторге от Лукашенко, распевающего песни Повалий
- Боевики обстреляли Золотое-4
- Это вам не гол на ЧМ-2018 забить
- Сеть повеселил танец в вышиванках детей из Намибии
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
Оставьте свой комментарий