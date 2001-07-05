Раздел: Технологии
В Xiaomi появились уникальные наушники
Наушники оборудованы фотоэлектрическим датчиком PPG.
Китайский гигант Xiaomi выпустил довольно необычные беспроводные внутриканальные наушники, правда, на рынок они вышли под суббрендом Quiet. Говорится о смарт-гарнитуре Smart Heart Rate Headset, которая оснащена датчиком частоты сердечных сокращений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает ресурс Gizchina, Quiet – не новичок в области производства "умных" вещей. Так, к примеру, компания уже выпускала интеллектуальные кроссовки для бега и туфли для ходьбы, спортивные бюстгальтеры, весы и много других интересностей, правда, наушники они производят впервые.
Отмечается, что конструкция и дизайн Smart Heart Rate Headset были разработаны с учетом уменьшения шума. Масса такой гарнитуры составляет 15 граммов.
Наушники оборудованы фотоэлектрическим датчиком PPG, который измеряет частоту сердечных сокращений и передает результаты в мобильное приложение с помощью Bluetooth-соединения.
Кроме того, новинка от Xiaomi поддерживает голосовое управление – в частности, можно принимать и совершать звонки, управлять воспроизведением и запрашивать информацию в интернете.
Производитель обещает до 70 часов автономной работы в режиме ожидания, а во время прослушивания музыки – 5 часов.
Читайте также: Xiaomi представила новые недорогие наушники
Quiet Smart Heart Rate Headset уже продаются на официальном сайте компании по цене 299 юаней, что составляет 45 долларов или 1179 гривен.
Китайский гигант Xiaomi выпустил довольно необычные беспроводные внутриканальные наушники, правда, на рынок они вышли под суббрендом Quiet. Говорится о смарт-гарнитуре Smart Heart Rate Headset, которая оснащена датчиком частоты сердечных сокращений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает ресурс Gizchina, Quiet – не новичок в области производства "умных" вещей. Так, к примеру, компания уже выпускала интеллектуальные кроссовки для бега и туфли для ходьбы, спортивные бюстгальтеры, весы и много других интересностей, правда, наушники они производят впервые.
Отмечается, что конструкция и дизайн Smart Heart Rate Headset были разработаны с учетом уменьшения шума. Масса такой гарнитуры составляет 15 граммов.
Наушники оборудованы фотоэлектрическим датчиком PPG, который измеряет частоту сердечных сокращений и передает результаты в мобильное приложение с помощью Bluetooth-соединения.
Кроме того, новинка от Xiaomi поддерживает голосовое управление – в частности, можно принимать и совершать звонки, управлять воспроизведением и запрашивать информацию в интернете.
Производитель обещает до 70 часов автономной работы в режиме ожидания, а во время прослушивания музыки – 5 часов.
Читайте также: Xiaomi представила новые недорогие наушники
Quiet Smart Heart Rate Headset уже продаются на официальном сайте компании по цене 299 юаней, что составляет 45 долларов или 1179 гривен.
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