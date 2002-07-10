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Раздел: Технологии  
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HTC осенью выпустит новый Android-смартфон

HTC осенью выпустит новый Android-смартфонБлокчейн-смартфон HTC Exodus будет иметь универсальный криптокошелек.

Компания HTC в третьем квартале года выпустит новый Android-смартфон, в основе которого лежит технология блокчейна.

В отличие от других смартфонов, он построен для децентрализованной сети и приложений, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Android-смартфон специально разрабатывается для поддержки децентрализованных приложений (DApps), таких как CryptoKitties. HTC Exodus будет предоставлять пользователям безопасный доступ к встроенному универсальному криптокошельку. Телефон будет поддерживать несколько протоколов, а также будет обеспечивать их совместимость.

В HTC уточнили, что Exodus будет иметь универсальный криптокошелек, защищенный на аппаратном уровне. Процесс разработки курирует "главный офицер по децентрализации" Фил Чен, который известен своим участием в разработке шлема виртуальной реальности HTC Vive.

Компания HTC также объявила о партнерстве с создателями CryptoKitties, "самой большой игрой в мире, которая будет построена на технологии blockchain". Игра впервые станет доступна на смартфонах на базе Android. На смартфоне можно будет собирать и выводить криптокотят, как на компьютере. Первым CryptoKitties получит флагманский U12+. Затем игра появится на некоторых других моделях HTC.

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Интересно, что тайваньский производитель смартфонов HTC недавно обнародовал неблагоприятные данные по продажам за июнь 2018 года. Июньские продажи компании уменьшились на 68% в годовом исчислении, что стало самым сильным падением показателя за последние два года.
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 Теги: HTC, смартфон

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Сегодня, 11:35 » Автор: Богдан Процив
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