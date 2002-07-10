Раздел: Технологии
HTC осенью выпустит новый Android-смартфон
Блокчейн-смартфон HTC Exodus будет иметь универсальный криптокошелек.
Компания HTC в третьем квартале года выпустит новый Android-смартфон, в основе которого лежит технология блокчейна.
В отличие от других смартфонов, он построен для децентрализованной сети и приложений, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Android-смартфон специально разрабатывается для поддержки децентрализованных приложений (DApps), таких как CryptoKitties. HTC Exodus будет предоставлять пользователям безопасный доступ к встроенному универсальному криптокошельку. Телефон будет поддерживать несколько протоколов, а также будет обеспечивать их совместимость.
В HTC уточнили, что Exodus будет иметь универсальный криптокошелек, защищенный на аппаратном уровне. Процесс разработки курирует "главный офицер по децентрализации" Фил Чен, который известен своим участием в разработке шлема виртуальной реальности HTC Vive.
Компания HTC также объявила о партнерстве с создателями CryptoKitties, "самой большой игрой в мире, которая будет построена на технологии blockchain". Игра впервые станет доступна на смартфонах на базе Android. На смартфоне можно будет собирать и выводить криптокотят, как на компьютере. Первым CryptoKitties получит флагманский U12+. Затем игра появится на некоторых других моделях HTC.
Читайте также: Facebook заплатит более 600 тысяч долларов штрафа
Интересно, что тайваньский производитель смартфонов HTC недавно обнародовал неблагоприятные данные по продажам за июнь 2018 года. Июньские продажи компании уменьшились на 68% в годовом исчислении, что стало самым сильным падением показателя за последние два года.
Компания HTC в третьем квартале года выпустит новый Android-смартфон, в основе которого лежит технология блокчейна.
В отличие от других смартфонов, он построен для децентрализованной сети и приложений, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Android-смартфон специально разрабатывается для поддержки децентрализованных приложений (DApps), таких как CryptoKitties. HTC Exodus будет предоставлять пользователям безопасный доступ к встроенному универсальному криптокошельку. Телефон будет поддерживать несколько протоколов, а также будет обеспечивать их совместимость.
В HTC уточнили, что Exodus будет иметь универсальный криптокошелек, защищенный на аппаратном уровне. Процесс разработки курирует "главный офицер по децентрализации" Фил Чен, который известен своим участием в разработке шлема виртуальной реальности HTC Vive.
Компания HTC также объявила о партнерстве с создателями CryptoKitties, "самой большой игрой в мире, которая будет построена на технологии blockchain". Игра впервые станет доступна на смартфонах на базе Android. На смартфоне можно будет собирать и выводить криптокотят, как на компьютере. Первым CryptoKitties получит флагманский U12+. Затем игра появится на некоторых других моделях HTC.
Читайте также: Facebook заплатит более 600 тысяч долларов штрафа
Интересно, что тайваньский производитель смартфонов HTC недавно обнародовал неблагоприятные данные по продажам за июнь 2018 года. Июньские продажи компании уменьшились на 68% в годовом исчислении, что стало самым сильным падением показателя за последние два года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
298
0
Также советуем посмотреть
- Китаец насмешил забавным способом тушения пылающего авто
- Российским хакерам не дали устроить в Украине техногенную катастрофу
- Огромное спасибо ФИФА за это
- Водители на еврономерах грозят заблокировать аэропорты
- Новая головоломка: змея поставила в тупик пользователей Сети
- За одну фразу – «красная карточка»
- Перипетии ЧМ-2018 показали в новой карикатуре
- Российские кураторы не исключают зачистку главаря боевиков «ДНР»
- Экспорт рабочей силы – главный источник валюты в Украине
- Ляшко насмешил Сеть «футбольным» конфузом
- Бой таможенников «у заставы»
- Ситуация на Донбассе немного улучшилась
- Смешные сообщения от «гуру пикапа»
- Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
- Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
- Забавные люди, в любой ситуации сохраняющие спокойствие
- Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
- Свежая десятка: подборка уморительных анекдотов
- Вот это «добыча»: в России горе-воришки украли вместо iPhone пустые коробки
- Прикол дня: в США младенцу пришлось предстать перед грозным судьей
- Чемпионат мира по футболу: болеть – не болеть
- «Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
- Сеть в восторге от Лукашенко, распевающего песни Повалий
- Боевики обстреляли Золотое-4
- Это вам не гол на ЧМ-2018 забить
- Сеть повеселил танец в вышиванках детей из Намибии
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
Оставьте свой комментарий