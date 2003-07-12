Раздел: Технологии
Во Франции придумали превращающийся в поезд самолет
Клиентами компании могут стать американская корпорация Boeing.
Французская компания AKKA Technologies предложила концепт самолета, превращающегося в поезд при посадке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЗГЛЯД.
Согласно разработке, которая называется «Соединяй и лети», при посадке крылья самолета отделяются, а корпус самолета «превращается» в поезд и может ехать по рельсам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«После того как машины станут электрическими и автономными, следующим крупным прорывом будут самолеты», — отметил глава компании Морис Риччи.
Читайте также: Уникальный дом на колесах, превращающийся в полноценное жилище. Фото
Отмечается, что потенциальными клиентами компании могут стать американская корпорация Boeing и азиатские компании.
Французская компания AKKA Technologies предложила концепт самолета, превращающегося в поезд при посадке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЗГЛЯД.
Согласно разработке, которая называется «Соединяй и лети», при посадке крылья самолета отделяются, а корпус самолета «превращается» в поезд и может ехать по рельсам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«После того как машины станут электрическими и автономными, следующим крупным прорывом будут самолеты», — отметил глава компании Морис Риччи.
Читайте также: Уникальный дом на колесах, превращающийся в полноценное жилище. Фото
Отмечается, что потенциальными клиентами компании могут стать американская корпорация Boeing и азиатские компании.
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