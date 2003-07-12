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Раздел: Технологии  
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Потенциальные предатели: алгоритм Facebook отметил россиян, готовых к госизмене

Потенциальные предатели: алгоритм Facebook отметил россиян, готовых к госизменеТакой алгоритм даже звучит дико недемократично.

Рекламный алгоритм Facebook автоматически отнес 65 тысяч россиян к категории интересов "заинтересованные в государственной измене". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.

"Измена была включена как категория с учетом ее исторического значения. Поскольку это незаконная деятельность, мы удалили ее", - сказал представитель соцсети.

"Официально интернет в России не подвергается цензуре. Но методы, которые Facebook, вероятно, нечаянно предоставил российским властям, помогают госорганам систематически отслеживать отмеченных как потенциальных предателей людей", - прокомментировал инцидент академик Орхусского университета в Дании Метте Скак.

Хотя соцсеть напрямую не раскрывает интересы пользователей, рекламодатели могут легко их выявить. Например, запуская рекламный таргетинг исключительно для жителей России, включать "заинтересованные в измене", а затем фиксировать IP-адреса людей, которые нажали на рекламное объявление.

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В мае Facebook случайно обнародовал личные данные миллионов пользователей. Это произошло из-за сбоя в работе соцсети во время испытаний новой функции.
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 Теги: Facebook, госизмена, алгоритм

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Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
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