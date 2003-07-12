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Раздел: Технологии  
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Пользователи Vodafone жалуются на отсутствие интернета в крупных городах

Пользователи Vodafone жалуются на отсутствие интернета в крупных городахИнтернета не было около часа.

Пользователи одного из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone остались без доступа к интернету в трех крупнейших городах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.

В частности, без доступа остались три крупных украинских города – Киев, Днепр и Харьков.

Также эту информацию подтвердила начальник отдела связей с общественностью МТС-Украина Виктория Рубан.

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"Это действительно так, интернет пропал, услуги не были доступны не более чем в течение часа, но уже все исправлено. Отключение произошло где-то в 15:00 и продолжалось до 16:00", - отметила она.

Причины отключения интернета сейчас выясняются, добавила Рубан.
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 Теги: Vodafone, интернет, сеть

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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