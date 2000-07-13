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Раздел: Технологии  
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В Viber произошел сбой

В Viber произошел сбойНаибольшее число жалоб поступает из РФ.

Массовый сбой в работе популярного мессенджера Viber наблюдается в четверг вечером в Европе, в Украине и в западной части России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

Согласно сайту, сбой произошел около 20.00.

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Среди самых частых проблем пользователи называют отсутствие соединения — 50% жалоб, а также невозможность отправить сообщения или определить статус — по 25%.
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 Теги: Viber, сбой

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Вчера, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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