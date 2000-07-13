Раздел: Технологии
В Viber произошел сбой
Наибольшее число жалоб поступает из РФ.
Массовый сбой в работе популярного мессенджера Viber наблюдается в четверг вечером в Европе, в Украине и в западной части России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Согласно сайту, сбой произошел около 20.00.
Читайте также: В России перестал работать Viber: названы причины
Среди самых частых проблем пользователи называют отсутствие соединения — 50% жалоб, а также невозможность отправить сообщения или определить статус — по 25%.
Массовый сбой в работе популярного мессенджера Viber наблюдается в четверг вечером в Европе, в Украине и в западной части России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Согласно сайту, сбой произошел около 20.00.
Читайте также: В России перестал работать Viber: названы причины
Среди самых частых проблем пользователи называют отсутствие соединения — 50% жалоб, а также невозможность отправить сообщения или определить статус — по 25%.
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