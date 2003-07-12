Раздел: Технологии
Apple анонсировала обновленные версии ноутбуков MacBook Pro
Стоимость новых MacBook Pro начинается с $1799 за модель с экраном 13 дюймов и $2399 (15 дюймов).
Компания Apple анонсировала обновленные версии своих профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2018 года.
Изменения коснулись 13-дюймовых и 15-дюймовых ноутбуков Apple в версиях Touch Bar, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Одним из сюрпризов для новых машин является снижение тактовых частот. Новые 13-дюймовые модели перешли с четырехъядерных чипов 3,1 ГГц на четырехъядерные чипы на 2,3 ГГц, а новые 15-дюймовые модели упали с четырехъядерных конфигураций с 2,8 ГГц и 2,9 ГГц до шестиядерных процессоров 2,6 ГГц. Однако, благодаря добавленным ядрам процессора и более быстрой памятью DDR4 новые машины, скорее всего, будут превосходить своих предшественников в большинстве случаев.
Новинки получат процессоры Intel 8-го поколения, сопроцессор Apple Т2. В частности, 15-дюймовая модель получит шестиядерные чипы Core i7 и Core i9. Младшая модель получила процессоры Intel Core i5 и i7. Кроме того, сопроцессор Apple Т2, который выступает в роли контроллера флеш-памяти, микрофонов, динамиков, камеры FaceTime, а также отвечает за безопасность при загрузке ОС и работу вентиляторов системы охлаждения позволяет активировать виртуального помощника Siri голосовой командой.
Во всех MacBook Pro нового поколения установлен дисплей TrueTone, который изменяет баланс белого в зависимости от типа освещения, сенсор Touch ID и сенсорная панель Touch Bar. Еще одним нововведением стала улучшенная клавиатура. Как уверяют разработчики, новая клавиатура с механизмом "бабочка" издает более тихий звук при нажатии.
Стоимость новых MacBook Pro начинается с $1799 за модель с экраном 13 дюймов и $2399 (15 дюймов). Новинки появятся в розничных магазинах Apple до конца недели. Apple также объявила о старте продаж нескольких аксессуаров для ноутбуков, в частности: чехлов для Macbook в цветах Saddle Brown, Midnight Blue и Black.
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Добавим, что базовая 13-дюймовая модель без панели Touch Bar обновления не получила. Также пока не обновились прочие модели MacBook.
Компания Apple анонсировала обновленные версии своих профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2018 года.
Изменения коснулись 13-дюймовых и 15-дюймовых ноутбуков Apple в версиях Touch Bar, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Одним из сюрпризов для новых машин является снижение тактовых частот. Новые 13-дюймовые модели перешли с четырехъядерных чипов 3,1 ГГц на четырехъядерные чипы на 2,3 ГГц, а новые 15-дюймовые модели упали с четырехъядерных конфигураций с 2,8 ГГц и 2,9 ГГц до шестиядерных процессоров 2,6 ГГц. Однако, благодаря добавленным ядрам процессора и более быстрой памятью DDR4 новые машины, скорее всего, будут превосходить своих предшественников в большинстве случаев.
Новинки получат процессоры Intel 8-го поколения, сопроцессор Apple Т2. В частности, 15-дюймовая модель получит шестиядерные чипы Core i7 и Core i9. Младшая модель получила процессоры Intel Core i5 и i7. Кроме того, сопроцессор Apple Т2, который выступает в роли контроллера флеш-памяти, микрофонов, динамиков, камеры FaceTime, а также отвечает за безопасность при загрузке ОС и работу вентиляторов системы охлаждения позволяет активировать виртуального помощника Siri голосовой командой.
Во всех MacBook Pro нового поколения установлен дисплей TrueTone, который изменяет баланс белого в зависимости от типа освещения, сенсор Touch ID и сенсорная панель Touch Bar. Еще одним нововведением стала улучшенная клавиатура. Как уверяют разработчики, новая клавиатура с механизмом "бабочка" издает более тихий звук при нажатии.
Стоимость новых MacBook Pro начинается с $1799 за модель с экраном 13 дюймов и $2399 (15 дюймов). Новинки появятся в розничных магазинах Apple до конца недели. Apple также объявила о старте продаж нескольких аксессуаров для ноутбуков, в частности: чехлов для Macbook в цветах Saddle Brown, Midnight Blue и Black.
Читайте также: Появился официальный снимок нового фаблета Samsung
Добавим, что базовая 13-дюймовая модель без панели Touch Bar обновления не получила. Также пока не обновились прочие модели MacBook.
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