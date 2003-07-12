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Apple анонсировала обновленные версии ноутбуков MacBook Pro

Apple анонсировала обновленные версии ноутбуков MacBook ProСтоимость новых MacBook Pro начинается с $1799 за модель с экраном 13 дюймов и $2399 (15 дюймов).

Компания Apple анонсировала обновленные версии своих профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2018 года.

Изменения коснулись 13-дюймовых и 15-дюймовых ноутбуков Apple в версиях Touch Bar, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Одним из сюрпризов для новых машин является снижение тактовых частот. Новые 13-дюймовые модели перешли с четырехъядерных чипов 3,1 ГГц на четырехъядерные чипы на 2,3 ГГц, а новые 15-дюймовые модели упали с четырехъядерных конфигураций с 2,8 ГГц и 2,9 ГГц до шестиядерных процессоров 2,6 ГГц. Однако, благодаря добавленным ядрам процессора и более быстрой памятью DDR4 новые машины, скорее всего, будут превосходить своих предшественников в большинстве случаев.

Новинки получат процессоры Intel 8-го поколения, сопроцессор Apple Т2. В частности, 15-дюймовая модель получит шестиядерные чипы Core i7 и Core i9. Младшая модель получила процессоры Intel Core i5 и i7. Кроме того, сопроцессор Apple Т2, который выступает в роли контроллера флеш-памяти, микрофонов, динамиков, камеры FaceTime, а также отвечает за безопасность при загрузке ОС и работу вентиляторов системы охлаждения позволяет активировать виртуального помощника Siri голосовой командой.

Во всех MacBook Pro нового поколения установлен дисплей TrueTone, который изменяет баланс белого в зависимости от типа освещения, сенсор Touch ID и сенсорная панель Touch Bar. Еще одним нововведением стала улучшенная клавиатура. Как уверяют разработчики, новая клавиатура с механизмом "бабочка" издает более тихий звук при нажатии.

Стоимость новых MacBook Pro начинается с $1799 за модель с экраном 13 дюймов и $2399 (15 дюймов). Новинки появятся в розничных магазинах Apple до конца недели. Apple также объявила о старте продаж нескольких аксессуаров для ноутбуков, в частности: чехлов для Macbook в цветах Saddle Brown, Midnight Blue и Black.

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Добавим, что базовая 13-дюймовая модель без панели Touch Bar обновления не получила. Также пока не обновились прочие модели MacBook.
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 Теги: Apple, MacBook Pro, ноутбуки

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Сегодня, 09:59 » Автор: Богдан Процив
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