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Раздел: Технологии  
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В Китае готовят производство процессоров нового типа

В Китае готовят производство процессоров нового типаВ таком чипе электроны заменены на фотоны, что делает процессор намного быстрее.

Тестовая производственная линия для фотонных процессоров будет построена в Шанхае уже в этом году.

В таком чипе электроны заменены на фотоны, что делает процессор намного быстрее, чем существующие аналоги, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Принцип работы нового процессора основан на модели, которая определяет взаимодействие магнитных полей отдельных атомов. В современных процессорах пока используются исключительно электрические сигналы.

Производственная линия устранит препятствия, созданные физическими ограничениями традиционных чипов, сообщили ученые из Шанхая. Результаты предварительных тестов подтвердили, что группа исследователей придумала действенный способ производства процессоров, и заказы на них уже поступают как из страны, так и из-за рубежа.

Считается, что данные чипы будут особенно полезными в сферах, касающихся передачи информации, в частности в производстве смартфонов, компьютеров, автономных транспортных средств и телевизоров с высоким разрешением. Помимо этого, сообщается, что скорости обработки информации значительно увеличились, в то время как потребление энергии сократилось.

"Конечные пользователи также заметят большие изменения в своих электронных гаджетах -- компьютеры и мобильные телефоны станут быстрее, и будет требоваться меньше времени для загрузки фильмов", - сказал глава группы исследователей из Шанхайского института микросистем и информационных технологий при Академии наук Китая Юй Минбинь.

Ученый признал, что работа над созданием фотонных процессоров значительно ускорилась после того, как США в рамках торговой войны в апреле решили ограничить экспорт полупроводников в КНР.

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Добавим, первый в мире фотонный процессор был создан в 2015 году в США учеными из Колорадского университета. В 2017 году группе исследователей из лаборатории Hewlett Packard удалось создать оптический процессор, на чипе которого присутствует 1052 оптических компонента, способные быстро и эффективно выполнять достаточно сложные вычисления.
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 Теги: процессоры

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Сегодня, 14:17 » Автор: Богдан Процив
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