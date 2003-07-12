Раздел: Технологии
В Китае готовят производство процессоров нового типа
В таком чипе электроны заменены на фотоны, что делает процессор намного быстрее.
Тестовая производственная линия для фотонных процессоров будет построена в Шанхае уже в этом году.
В таком чипе электроны заменены на фотоны, что делает процессор намного быстрее, чем существующие аналоги, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Принцип работы нового процессора основан на модели, которая определяет взаимодействие магнитных полей отдельных атомов. В современных процессорах пока используются исключительно электрические сигналы.
Производственная линия устранит препятствия, созданные физическими ограничениями традиционных чипов, сообщили ученые из Шанхая. Результаты предварительных тестов подтвердили, что группа исследователей придумала действенный способ производства процессоров, и заказы на них уже поступают как из страны, так и из-за рубежа.
Считается, что данные чипы будут особенно полезными в сферах, касающихся передачи информации, в частности в производстве смартфонов, компьютеров, автономных транспортных средств и телевизоров с высоким разрешением. Помимо этого, сообщается, что скорости обработки информации значительно увеличились, в то время как потребление энергии сократилось.
"Конечные пользователи также заметят большие изменения в своих электронных гаджетах -- компьютеры и мобильные телефоны станут быстрее, и будет требоваться меньше времени для загрузки фильмов", - сказал глава группы исследователей из Шанхайского института микросистем и информационных технологий при Академии наук Китая Юй Минбинь.
Ученый признал, что работа над созданием фотонных процессоров значительно ускорилась после того, как США в рамках торговой войны в апреле решили ограничить экспорт полупроводников в КНР.
Читайте также: Рассекречены новые смартфоны Xiaomi
Добавим, первый в мире фотонный процессор был создан в 2015 году в США учеными из Колорадского университета. В 2017 году группе исследователей из лаборатории Hewlett Packard удалось создать оптический процессор, на чипе которого присутствует 1052 оптических компонента, способные быстро и эффективно выполнять достаточно сложные вычисления.
Тестовая производственная линия для фотонных процессоров будет построена в Шанхае уже в этом году.
В таком чипе электроны заменены на фотоны, что делает процессор намного быстрее, чем существующие аналоги, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Принцип работы нового процессора основан на модели, которая определяет взаимодействие магнитных полей отдельных атомов. В современных процессорах пока используются исключительно электрические сигналы.
Производственная линия устранит препятствия, созданные физическими ограничениями традиционных чипов, сообщили ученые из Шанхая. Результаты предварительных тестов подтвердили, что группа исследователей придумала действенный способ производства процессоров, и заказы на них уже поступают как из страны, так и из-за рубежа.
Считается, что данные чипы будут особенно полезными в сферах, касающихся передачи информации, в частности в производстве смартфонов, компьютеров, автономных транспортных средств и телевизоров с высоким разрешением. Помимо этого, сообщается, что скорости обработки информации значительно увеличились, в то время как потребление энергии сократилось.
"Конечные пользователи также заметят большие изменения в своих электронных гаджетах -- компьютеры и мобильные телефоны станут быстрее, и будет требоваться меньше времени для загрузки фильмов", - сказал глава группы исследователей из Шанхайского института микросистем и информационных технологий при Академии наук Китая Юй Минбинь.
Ученый признал, что работа над созданием фотонных процессоров значительно ускорилась после того, как США в рамках торговой войны в апреле решили ограничить экспорт полупроводников в КНР.
Читайте также: Рассекречены новые смартфоны Xiaomi
Добавим, первый в мире фотонный процессор был создан в 2015 году в США учеными из Колорадского университета. В 2017 году группе исследователей из лаборатории Hewlett Packard удалось создать оптический процессор, на чипе которого присутствует 1052 оптических компонента, способные быстро и эффективно выполнять достаточно сложные вычисления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
338
0
Также советуем посмотреть
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
Оставьте свой комментарий