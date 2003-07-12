Раздел: Технологии
Какие смартфоны чаще всего ремонтируют
Чаще всего пользователи устройств на Android жалуются на снижение производительности, проблемы с камерой, микрофоном и зарядки аккумулятора.
Аналитики компании Blancco, занимающихся безопасностью данных, подготовили рейтинг, в котором собрали бренды смартфонов, которые чаще всего попадают с проблемами в сервисные центры.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, первое место рейтинга занимают смартфоны от Samsung. В рейтинге они набрали 27,4% от всех жалоб пользователей. На втором месте оказались устройства от китайской компании Xiaomi, получив 14,2% жалоб. И тройку "лидеров" замыкает аппараты от Motorola с показателем 9,6%.
Как утверждают аналитики, чаще всего пользователи устройств на Android жалуются на снижение производительности, проблемы с камерой, микрофоном и зарядки аккумулятора.
Что касается смартфонов, работающих на iOS, то наиболее проблемной оказалась модель iPhone 6 с показателем отказов в 22%. На втором месте модель iPhone 6s с 16%. А на третьем – iPhone 6s Plus.
Читайте также: Microsoft решила обновить «Блокнот»
Именно у этих смартфонов были проблемы с внезапными отказами сенсора экрана и серыми полосами на дисплее. Пользователи смартфонов от Apple также часто жалуются на проблемы с Bluetooth, Wi-Fi и снижением производительности.
Аналитики компании Blancco, занимающихся безопасностью данных, подготовили рейтинг, в котором собрали бренды смартфонов, которые чаще всего попадают с проблемами в сервисные центры.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, первое место рейтинга занимают смартфоны от Samsung. В рейтинге они набрали 27,4% от всех жалоб пользователей. На втором месте оказались устройства от китайской компании Xiaomi, получив 14,2% жалоб. И тройку "лидеров" замыкает аппараты от Motorola с показателем 9,6%.
Как утверждают аналитики, чаще всего пользователи устройств на Android жалуются на снижение производительности, проблемы с камерой, микрофоном и зарядки аккумулятора.
Что касается смартфонов, работающих на iOS, то наиболее проблемной оказалась модель iPhone 6 с показателем отказов в 22%. На втором месте модель iPhone 6s с 16%. А на третьем – iPhone 6s Plus.
Читайте также: Microsoft решила обновить «Блокнот»
Именно у этих смартфонов были проблемы с внезапными отказами сенсора экрана и серыми полосами на дисплее. Пользователи смартфонов от Apple также часто жалуются на проблемы с Bluetooth, Wi-Fi и снижением производительности.
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