» » Какие смартфоны чаще всего ремонтируют
Раздел: Технологии  
0

Какие смартфоны чаще всего ремонтируют

Какие смартфоны чаще всего ремонтируютЧаще всего пользователи устройств на Android жалуются на снижение производительности, проблемы с камерой, микрофоном и зарядки аккумулятора.

Аналитики компании Blancco, занимающихся безопасностью данных, подготовили рейтинг, в котором собрали бренды смартфонов, которые чаще всего попадают с проблемами в сервисные центры.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, первое место рейтинга занимают смартфоны от Samsung. В рейтинге они набрали 27,4% от всех жалоб пользователей. На втором месте оказались устройства от китайской компании Xiaomi, получив 14,2% жалоб. И тройку "лидеров" замыкает аппараты от Motorola с показателем 9,6%.

Как утверждают аналитики, чаще всего пользователи устройств на Android жалуются на снижение производительности, проблемы с камерой, микрофоном и зарядки аккумулятора.

Что касается смартфонов, работающих на iOS, то наиболее проблемной оказалась модель iPhone 6 с показателем отказов в 22%. На втором месте модель iPhone 6s с 16%. А на третьем – iPhone 6s Plus.

Читайте также: Microsoft решила обновить «Блокнот»

Именно у этих смартфонов были проблемы с внезапными отказами сенсора экрана и серыми полосами на дисплее. Пользователи смартфонов от Apple также часто жалуются на проблемы с Bluetooth, Wi-Fi и снижением производительности.

Какие смартфоны чаще всего ремонтируют

Какие смартфоны чаще всего ремонтируют
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: смартфоны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:01 » Автор: Богдан Процив
     1008
     0

Похожие новости по теме

Названы самые популярные характеристики Android-смартфонов Названы самые популярные характеристики Android-смартфонов

Аналитики из компании DeviceAtlas опубликовали отчёт, в котором представили подробную статистику самых популярных характеристик среди Android-смартфонов.

Смартфон HTC назвали лидером по производительности Смартфон HTC назвали лидером по производительности

iPhone 7 Plus уступил лидерство в рейтинге самых производительных смартфонов.

Названы самые проблемные смартфоны Названы самые проблемные смартфоны

Оказалось, что смартфоны на базе iOS более проблематичны, по сравнению с Android-гаджетами.

Пользователи жалуются на смартфоны Google Pixel Пользователи жалуются на смартфоны Google Pixel

Владельцы новых смартфонов от Google Pixel и Pixel XL начали жаловаться на проблемы с камерой смартфона.

Владельцы iPhone 7 жалуются на проблемы со звуком Владельцы iPhone 7 жалуются на проблемы со звуком

Пользователи пожаловались на плохой звук iPhone 7 во время звонков.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх