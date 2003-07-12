» » Впервые за шесть лет рынок ПК показал рост
Раздел: Технологии  
0

Впервые за шесть лет рынок ПК показал рост

Впервые за шесть лет рынок ПК показал ростВ мире стали чаще покупать компьютеры.

Рынок персональных коммьютеров вырос во втором квартале 2018 года, впервые за несколько лет.

Эти данные подтвердили две аналитические компании: Gartner и IDC, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

При этом IDC заявила о повышении продаж на 2,7 процента, а Gartner - на более скромные 1,4 процента. Интересно, что IDC сообщала о потенциальном росте рынка еще в конце 2017 года, но Gartner и IDC отслеживают продажи ПК по-разному.

Данные IDC включают устройства Chromebook и исключают планшеты Windows, в том числе и устройства со съемной клавиатурой, вроде Surface Pro. Gartner учитывает планшеты на базе Windows в качестве ПК и исключает Chromebook и различные "нестандартные планшеты". В прошлом году в первую очередь Chromebook обеспечили рост в сегменте ПК, но теперь становится ясно, что рост продаж также происходит на обычных ПК с Windows или Mac. Это первый за год рост поставок ПК с первого квартала 2012 года.

Ожидается, что бизнес-ПК с Windows 10 будут стимулировать дальнейший рост продаж компьютеров.

"Рост поставок ПК во втором квартале 2018 года был обусловлен спросом на рынке бизнеса, что компенсировало снижение поставок в потребительском сегменте. В бизнес-сегменте этот импульс ослабеет через два года, когда пройдет пик замены для Windows 10", - говорит главный аналитик Gartner Микако Китагава.

"Хотя традиционные компьютеры, пожалуй, не подходят для решения абсолютно любых задач, рынок по-прежнему показывает стабильность, поскольку опыт работы с ПК развивается и улучшается. Некоторые виды десктопов демонстрируют рост на фоне циклов обновления оборудования в компаниях", – отметил Джей Чоу, менеджер по исследованиям IDC.

Читайте также: Какие смартфоны чаще всего ремонтируют

В последнее время лидерами рынка являются HP, Lenovo, Dell, Apple и Acer. Gartner ставит на первое место компанию Lenovo, тогда как IDC говорит о лидерстве HP. В описании мест с третьего по пятое обе компании единодушны: за двумя лидерами следуют Dell, Apple и Acer. Пятерка производителей будет продолжать доминировать на рынке, поскольку продажи ПК, похоже, стабилизируются после многих лет спада.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: компьютеры

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:22 » Автор: Богдан Процив
     328
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, почему рынок ПК переживает упадок Стало известно, почему рынок ПК переживает упадок

Продажи персональных компьютеров, включая настольные системы и ноутбуки, сокращаются с 2012 года на фоне популярности мобильных устройств.

Apple объявила о росте продаж смартфонов и планшетов Apple объявила о росте продаж смартфонов и планшетов

Что касается продаж персональных компьютеров Apple, то они в годовом исчислении упали на 3%.

Рынок ПК падает пять кварталов подряд Рынок ПК падает пять кварталов подряд

Даже предновогодний сезон не способствовал общему наращиванию спроса на компьютеры.

Microsoft нарастил продажи гибридных планшетов Microsoft нарастил продажи гибридных планшетов

Компания Microsoft значительно подняла продажи планшетов Surface Pro.

Планшеты на базе Android впервые в истории обошли по продажам iPad Планшеты на базе Android впервые в истории обошли по продажам iPad

Рынок Android-планшетов победил благодаря недорогим устройствам.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх