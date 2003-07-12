Раздел: Технологии
Впервые за шесть лет рынок ПК показал рост
В мире стали чаще покупать компьютеры.
Рынок персональных коммьютеров вырос во втором квартале 2018 года, впервые за несколько лет.
Эти данные подтвердили две аналитические компании: Gartner и IDC, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
При этом IDC заявила о повышении продаж на 2,7 процента, а Gartner - на более скромные 1,4 процента. Интересно, что IDC сообщала о потенциальном росте рынка еще в конце 2017 года, но Gartner и IDC отслеживают продажи ПК по-разному.
Данные IDC включают устройства Chromebook и исключают планшеты Windows, в том числе и устройства со съемной клавиатурой, вроде Surface Pro. Gartner учитывает планшеты на базе Windows в качестве ПК и исключает Chromebook и различные "нестандартные планшеты". В прошлом году в первую очередь Chromebook обеспечили рост в сегменте ПК, но теперь становится ясно, что рост продаж также происходит на обычных ПК с Windows или Mac. Это первый за год рост поставок ПК с первого квартала 2012 года.
Ожидается, что бизнес-ПК с Windows 10 будут стимулировать дальнейший рост продаж компьютеров.
"Рост поставок ПК во втором квартале 2018 года был обусловлен спросом на рынке бизнеса, что компенсировало снижение поставок в потребительском сегменте. В бизнес-сегменте этот импульс ослабеет через два года, когда пройдет пик замены для Windows 10", - говорит главный аналитик Gartner Микако Китагава.
"Хотя традиционные компьютеры, пожалуй, не подходят для решения абсолютно любых задач, рынок по-прежнему показывает стабильность, поскольку опыт работы с ПК развивается и улучшается. Некоторые виды десктопов демонстрируют рост на фоне циклов обновления оборудования в компаниях", – отметил Джей Чоу, менеджер по исследованиям IDC.
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В последнее время лидерами рынка являются HP, Lenovo, Dell, Apple и Acer. Gartner ставит на первое место компанию Lenovo, тогда как IDC говорит о лидерстве HP. В описании мест с третьего по пятое обе компании единодушны: за двумя лидерами следуют Dell, Apple и Acer. Пятерка производителей будет продолжать доминировать на рынке, поскольку продажи ПК, похоже, стабилизируются после многих лет спада.
Рынок персональных коммьютеров вырос во втором квартале 2018 года, впервые за несколько лет.
Эти данные подтвердили две аналитические компании: Gartner и IDC, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
При этом IDC заявила о повышении продаж на 2,7 процента, а Gartner - на более скромные 1,4 процента. Интересно, что IDC сообщала о потенциальном росте рынка еще в конце 2017 года, но Gartner и IDC отслеживают продажи ПК по-разному.
Данные IDC включают устройства Chromebook и исключают планшеты Windows, в том числе и устройства со съемной клавиатурой, вроде Surface Pro. Gartner учитывает планшеты на базе Windows в качестве ПК и исключает Chromebook и различные "нестандартные планшеты". В прошлом году в первую очередь Chromebook обеспечили рост в сегменте ПК, но теперь становится ясно, что рост продаж также происходит на обычных ПК с Windows или Mac. Это первый за год рост поставок ПК с первого квартала 2012 года.
Ожидается, что бизнес-ПК с Windows 10 будут стимулировать дальнейший рост продаж компьютеров.
"Рост поставок ПК во втором квартале 2018 года был обусловлен спросом на рынке бизнеса, что компенсировало снижение поставок в потребительском сегменте. В бизнес-сегменте этот импульс ослабеет через два года, когда пройдет пик замены для Windows 10", - говорит главный аналитик Gartner Микако Китагава.
"Хотя традиционные компьютеры, пожалуй, не подходят для решения абсолютно любых задач, рынок по-прежнему показывает стабильность, поскольку опыт работы с ПК развивается и улучшается. Некоторые виды десктопов демонстрируют рост на фоне циклов обновления оборудования в компаниях", – отметил Джей Чоу, менеджер по исследованиям IDC.
Читайте также: Какие смартфоны чаще всего ремонтируют
В последнее время лидерами рынка являются HP, Lenovo, Dell, Apple и Acer. Gartner ставит на первое место компанию Lenovo, тогда как IDC говорит о лидерстве HP. В описании мест с третьего по пятое обе компании единодушны: за двумя лидерами следуют Dell, Apple и Acer. Пятерка производителей будет продолжать доминировать на рынке, поскольку продажи ПК, похоже, стабилизируются после многих лет спада.
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