Раздел: Технологии
Названа цена Galaxy Note 9
Новый флагман Samsung представят в течение месяца — мероприятие пройдёт девятого августа в Нью-Йорке.
От смартфона по традиции ждём улучшенного железа и новых фишек. Одной из последних станет электронное перо S Pen с поддержкой Bluetooth, который пригодится для переключения треков и активации голосового ассистента. Вместе с апгрейдами может увеличиться и стоимость, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
О стоимости Galaxy Note 9 рассказали представители Android Community со ссылкой на польский ресурс.
Местное подразделение Samsung уже готовится к релизу, поэтому сотрудники узнали цену флагмана заранее. За Note 9 в Польше попросят 4299 злотых, которые переводятся в 1158 долларов. За эти деньги пользователь получит 6,3-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2960 х 1440 пикселей, Exynos 9810 или Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, двойную 12-мегапиксельную камеру и сканер отпечатков пальцев под ней.
Читайте также: Эксперты оценили себестоимость Samsung Galaxy Note 8
Смартфон будет работать на Android 8.1 Oreo и предположительно обзаведётся улучшенной версией голосового ассистента Bixby.
От смартфона по традиции ждём улучшенного железа и новых фишек. Одной из последних станет электронное перо S Pen с поддержкой Bluetooth, который пригодится для переключения треков и активации голосового ассистента. Вместе с апгрейдами может увеличиться и стоимость, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
О стоимости Galaxy Note 9 рассказали представители Android Community со ссылкой на польский ресурс.
Местное подразделение Samsung уже готовится к релизу, поэтому сотрудники узнали цену флагмана заранее. За Note 9 в Польше попросят 4299 злотых, которые переводятся в 1158 долларов. За эти деньги пользователь получит 6,3-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2960 х 1440 пикселей, Exynos 9810 или Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, двойную 12-мегапиксельную камеру и сканер отпечатков пальцев под ней.
Читайте также: Эксперты оценили себестоимость Samsung Galaxy Note 8
Смартфон будет работать на Android 8.1 Oreo и предположительно обзаведётся улучшенной версией голосового ассистента Bixby.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
86
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
- Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть
- Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовой
- Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
- Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма
- «Холопская душа»: Сеть насмешил мужчина, разрыдавшийся при виде Путина
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
Оставьте свой комментарий