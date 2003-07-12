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Раздел: Технологии  
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Названа цена Galaxy Note 9

Названа цена Galaxy Note 9Новый флагман Samsung представят в течение месяца — мероприятие пройдёт девятого августа в Нью-Йорке.

От смартфона по традиции ждём улучшенного железа и новых фишек. Одной из последних станет электронное перо S Pen с поддержкой Bluetooth, который пригодится для переключения треков и активации голосового ассистента. Вместе с апгрейдами может увеличиться и стоимость, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

О стоимости Galaxy Note 9 рассказали представители Android Community со ссылкой на польский ресурс.

Местное подразделение Samsung уже готовится к релизу, поэтому сотрудники узнали цену флагмана заранее. За Note 9 в Польше попросят 4299 злотых, которые переводятся в 1158 долларов. За эти деньги пользователь получит 6,3-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2960 х 1440 пикселей, Exynos 9810 или Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, двойную 12-мегапиксельную камеру и сканер отпечатков пальцев под ней.

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Смартфон будет работать на Android 8.1 Oreo и предположительно обзаведётся улучшенной версией голосового ассистента Bixby.
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 Теги: Galaxy Note 9, цена, Samsung

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Сегодня, 19:26 » Автор: Алена Шимко
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